İBB Meclisi’nde ‘özür’ tartışması

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İBB Meclisi'nin mayıs ayı birleşimlerinin son oturumunda İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulda önce zam teklifinin de yer aldığı İSKİ gündemi raporları oylanıp ardından İSKİ'nin 2020 yılı faaliyet raporu sunuldu. Zam teklifinin reddedilmesinin ardından faaliyet raporunu sunmak üzere kürsüye gelen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Mermutlu “Parasız hiçbir şey olmuyor. Uzun süredir zam alamadık. Biz İstanbul halkına 2019 mayısında indirim yapılması sonucu 4.6 milyar katkı sağladık. Ancak her şeyin ölçüsü var. İlelebet bu rakamlar kalsın biz de isteriz ama benim girdilerime zam gelmeyeceks…” dedi.

“İBB BAŞKANI ÖZÜR DİLESİN”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Mermutlu'nun konuşmasına müdahale ederek “Genel müdür İSKİ faaliyetlerini sunar, bunlar siyasi konular. Genel müdürün siyasi konulara girmesi şık değil. CHP ve AKP kendi gerekçelerini söyledi. İBB Başkanı gelip ‘seçimi kazanabilmek için, oy alabilmek için su indirimi vaat ettik' desin, özür dilesin. Biz de İSKİ'nin zam teklifini kabul ederiz. Sayın genel müdür önce gidip bunları belediye başkanına söylesin. Hesapsız kitapsız vaatlerin sonucudur bu” dedi. Gökkuş, bu konunun istismar edildiğini söyledi.

“AKP SEÇİMİN RÖVANŞINI İSKİ ÜZERİNDEN ALIYOR”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da AKP'nin intikamcı bir anlayışla seçimlerin rövanşını İSKİ üzerinden almaya çalıştığını belirterek “İSKİ Genel Müdürü siyaset yapmıyor, gerçekleri açıklıyor. Bilgilendirmede bulunuyor. Bu tartışmalara üç kelime kullanma hakkı vardır” diye konuştu.

Balyalı, AKP'lilerin İstanbul'da suya yapılan zamla birim fiyatının 18 liraya çıkacağını ilişkin paylaşımlarda bulunmasına atıf yaparak “Buna kuşlar bile güler. Asıl istismar bu” dedi.

“YANLIŞ YAPMADIK, ÖZÜR DİLEMİYORUZ”

Gökkuş da “İntikamcı duygu ile hareket etmiyoruz. ‘Suyu biz ucuzlattık' deyip gelir gelmez zam teklif ettiniz. Bu sizin çelişkiniz. Biz fahiş zamlara karşı çıktık, enflasyon oranında zamları yaptık” karşılığını verdi.

Balyalı “Faruk beye göre belediye başkanımız gelip, ‘yanlış yaptık' deyip özür dileyecekmiş. Biz yanlış yapmadık. İstanbul'da suyu ucuzlattığımız için özür dileriz diyelim o zaman. Biz ülkenin gerçeklerine uygun olarak artan girdilere göre zam istiyoruz. Beğenir beğenmezsiniz ama ‘İBB başkanı gelsin özür dilesin' diyemezsiniz” ifadelerini kullandı.

“SİYASET YAPMIYORUM, GÖREVİMİ YERİNE GETİRİYORUM”

Mermutlu şöyle konuştu:

* Ben 40 yıllık mühendisim. Siyasetten anlamam ama rakamlardan anlarım. Bu kurumun bu zamları yapmadığı zaman nereye gideceğini çok iyi görüyorum. Bugün burada kamu görevi yapıyorum. Yarın sizler yapabilirsiniz. Ama ben gerçekleri söylemek zorundayım. Bu gerçekleri söylemediğim zaman tarih beni affetmez.

* Bütün belediye başkanları ile görüşmelerimiz oluyor, taleplerde bulunuyorlar. Yerine getirmeye çalışıyoruz ama bunun bir bedeli var. Bunu anlatmaya çalışıyorum, siyasetle işim yok. Raporlar oylandı, bu konuşmanın çok bir ehemmiyeti de yok. Ama meclisi doğru bilgilendirmek de benim görevim. Benim bu görevi yapmama engel olmayın. Siyaset yapmıyorum.

KİRALIK ARAÇ SAYISI DÜŞTÜ

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, daha sonra 2020 Faaliyet Raporu'nu meclise sundu. Abone sayısı 6 milyon 645 bin olan İSKİ'nin günde İstanbul'a 4 milyon 352 bin metreküp su verdiğini söyledi.

Hizmet için kullanılan kiralık araç sayısının; 2015 ve 2016 yıllarında bin 104, 2017 ve 2018'de 997 olduğunu aktaran Mermutlu, 2019 ve 2020 yıllarında bu sayının 750'ye indirildiğini aynı oranda yakıt tüketiminin de azaldığını kaydetti.

TESİSLER 2021 SONUNDA AÇILIYOR

Mermutlu yapımı devam eden Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Ayvalıdere Yağmursuyu Tüneli'nin 2021 yılının sonunda tamamlanarak hizmete alınacağını ifade etti.

Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin tamamlanarak test aşamasına geldiğini anlatan Mermutlu, Terkos-İkitelli İsale Hattı'nın da 2021'in sonunda işletmeye hazır hale geleceğini kaydetti.

104 BASKIN NOKTASINDA ÇALIŞMA

Mermutlu, İstanbul'un 104 farklı noktasında yaşanan ve kronik hale gelmiş, yıllarca çözülememiş su baskınlarına son vermek amacıyla başlattıkları çalışmaların 60'ının tamamlandığını, 44 noktada ise çalışmaların sürdüğünü söyledi. 65 adet derede toplam 29 km ıslah çalışması gerçekleştirdiklerini de ifade etti.

Yaşam vadisi çalışmaları hakkında da bilgi veren Mermutlu, şu ifadeleri kullandı:

* Beylikdüzü'ndeki Kavaklıdere'nin yaşam vadisi haline getirilmesi için derenin 2 bin 860 metresi ıslah edilmiştir. Yaşam Vadisi olacak 4 bin 590 metrelik kısımdaki çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalar 2021 yılı sonunda tamamlanacak. Tuzla Hacet Dere'nin yaşam vadisi haline getirilmesi için bin 800 metrelik kısımdaki çalışmaların bin metrelik kısmı tamamlandı.

* 2021 yılı sonuna kadar tüm alan Yaşam Vadisi haline getirilmiş olacak. Çekmeköy'deki Köyiçi (Serin) Deresi'nin yaşam vadisi haline getirilmesi 2022 yılı Nisan ayına kadar tamamlanacak. Sancaktepe'de bulunan Palamut Deresi 3 Etap halinde planlandı. 2021 yılı sonuna kadar tüm alan Yaşam Vadisi haline dönüştürülecek. Sancaktepe'de bulunan Ayazma Deresi de 2021 yılı sonuna kadar Yaşam Vadisi haline getirilmiş olacak.

HALİÇ NASIL TEMİZLENDİ?

Haliç'te yapılan temizlik çalışmalarını anlatan Mermutlu “Haliç tabanında biriken çamurun taranıp susuzlaştırılarak bertaraf edilmesi amacıyla 2020 yılında Haziran ayından itibaren toplam 4 bin 270 ton çamur çıkartıldı. 2021 yılının ilk 4 ayında ise Haliç tabanından 3 bin 500 ton çamur çıkartıldı” dedi.

AYAMAMA VE KURBAĞALIDERE'DEKİ ÇALIŞMALAR

Mermutlu, Haramidere'de su baskınlarının sona ereceğini söyleyerek “Projenin 1.etabının yani su baskınlarının daha çok yaşandığı bölgedeki çalışmaların 2021 yılı temmuz ı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Çalışmaların ikinci etabının ise 2022 nisan ayında tamamlanması planlanmaktadır” dedi.

2009 yılında 31 kişinin hayatını kaybettiği sel baskının meydana geldiği Ayamama Deresi'nde yapılan çalışmaların da 2021 sonunda bitirileceğini belirten Mermutlu şu ifadeleri kullandı:

* Ayamama Deresi'nin ana kolunun 21 kilometrelik kısmında bugüne kadar 15 bin 800 metrelik ıslah tamamlanmış olup, 2 bin 500 metrelik kısımda ıslah çalışmaları ise atıksu kolektörü ile birlikte devam etmektedir.

* Geriye kalan 2 bin 700 metrelik kısımda ise imar uygulaması ve kamulaştırma işlemlerine müteakip çalışmalar sürdürülecektir. Şu anda çalışmaların devam ettiği 2 bin 500 metrelik kısımda 700 metrenin dere ıslahı tamamlanmış ve 2021 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmiştir.

* Dere ıslahı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nce peyzaj çalışmaları da yapılmaktadır.

Mermutlu, Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmalarının da tamamlandığını ifade etti.

“KAÇAK YAPILAR YIKILDI, AĞAÇ DİKİMİ YAPILDI”

Mermutlu, 2020 yılında 158 adet, 2021 yılının ilk 4 ayında ise su havzalarında kaçak olarak yapıldığı belirlenen 35 yapının yıkıldığını, yıl sonuna kadar 250 yapının daha yıkılacağını söyledi.

2020 yılında su havzalarımızın 450 bin metrekarelik mutlak koruma alanında 18 bin adet ağaç dikiminin gerçekleştirildiğini söyleyen Mermutlu, 2021 yılının ilk 4 ayında ise 1 milyon 196 bin metrekarelik alanda 61 bin 600 adet ağaç dikimi yapıldığını anlattı.

FAALİYET RAPORU ONAYLANDI

Siyasi parti grupların adına yapılan konuşmaların ardından faaliyet raporunun oylama sonuçları açıklandı. Faaliyet raporuna 95 kabul, 120 ret oyu kullanıldı.

Ret oyları yasaya göre dörtte üç çoğunluğu sağlayamadığı için İSKİ'nin 2020 yılı faaliyet raporu hukuken onaylanmış kabul edildi.