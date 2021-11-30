İBB, o şoförleri ödüllendirecek

İstanbul'u vuran lodos fırtınasında köprüde tehlike atlatan motosiklet sürücülerini otobüsleri ile koruyan İETT şoförlerine, İBB tarafından plaket ve ödül verilecek.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul'da can alan lodos fırtınası sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde iki metrobüs şoförünün araçları ile motosiklet sürücülerini sert rüzgardan korumak için kalkan olduğu görüntüler sosyal medyada büyük ilgili görmüştü. Olayın kahramanlarının Osman Yurtseven ve Adem Çalışkan olduğu öğrenildi. Gün boyunca etkili olan fırtına sırasında birçok İETT şoförünün de köprü geçişi sırasında motosiklet sürücülerine bu şekilde yardım ettiği görüldü.

TÜM ŞOFÖRLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

İBB’nin fırtına sırasında örnek davranış sergileyen tüm İETT şoförlerini tespit etmek için çalışma başlattığı ve önümüzdeki günlerde hepsine birer plaket ile mevzuata uygun şekilde ödül verileceği öğrenildi.

“DOST YOLDA BELLİ OLUR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, o görüntüleri “Dost yolda belli olur. Lodosun yarattığı olumsuz durumlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Vakalara müdahale eden tüm ekiplere kolaylıklar. Köprüde motokuryelerin rüzgardan etkilenmemesi için yardımcı olan İETT şoförlerimize de ayrıca teşekkürler” notu ile paylaşmıştı.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili de büyük beğeni toplayan görüntünün kahramanı olan personelin kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşarak “Bugün fırtınada bile mesleklerini fedakarca icra etmeye gayret eden, yardımsever mesai arkadaşlarımın şahsında tüm sürücü arkadaşlarımın 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü canı gönülden kutlarım” dedi.

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