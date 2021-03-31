İBB’den ‘Yeşilpınar’ açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeşilpınar 487 ada, 12 parseldeki yerinde dönüşüm çalışmalarına başladı.

İBB’den yapılan açıklamada, “Bölge, önceki yönetim dönemine denk gelen 2017 yılında riskli alan ilan edildi. Ancak, dönüşüme dönük gerekli adımlar atılmadı. Yeni belediyecilik döneminde ise bölgede bir uzlaşma ofisi açılarak yerinde dönüşüm için harekete geçildi.

Çalışmalar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanunun 5. maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi uyarınca sürdürülüyor” denildi.

KULLANICILAR HAK SAHİBİ KABUL EDİLDİ

Uzlaşma ofisinin açılmasının ardından mülkiyeti KİPTAŞ'a ait olan bölgedeki kullanıcılar, hak sahibi olarak kabul edildi. Bu kişilerle görüşmelere başlandı. Sosyal alanları, kütüphanesi, mimarisi ile Yeşilpınar'a değer katacak yeni bir proje geliştirildiğini belirten İBB, projenin ruhsatının 6 Kasım 2020'de alındığını bildirdi.

“ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ”

Kamu yararı gözettiğini belirten İBB, afet odaklı dönüşüm anlayışıyla tüm süreçlerini şeffaflıkla yürüttüğünü, hak sahiplerini en uygun koşullarda sağlıklı, sağlam ve güvenli konutlara kavuşturmak için çalışmalarına hız verdiğini açıkladı.

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