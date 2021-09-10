İBB’nin 2022 bütçesi için İstanbulluların seçtiği projeler açıklanıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Bütçe senin karar senin” diyerek duyurduğu İstanbul’un ilk katılımcı bütçesi şekillendi. İstanbullular İBB’nin proje ortağı oldu. Katılımcı bütçe uygulaması kapsamında 2022 yılında devreye alınacak projelerden dikkat çekenler, İmamoğlu tarafından açıklanacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) “Katılımcı Bütçe Modeli”, halktan büyük ilgi gördü. İstanbul'un ilk katılımcı bütçe projesi çalışmasına 4 bin 873 başvuru arasından teknik ve yasal olarak uygun görülen 191 proje, İstanbulluların beğenisine sunuldu.

21-29 Ağustos tarihleri arasında https://butcesenin.istanbul/ üzerinden gerçekleştirilen seçimde 147 bin 837 kez oy kullanıldı. Oylama sonucunda; çevre, sağlık, ulaşım, sosyal hizmetler, kültür, imar ve şehircilik alanındaki toplam 27 proje öne çıktı.

İçerik, kapsam, yaratacağı fayda ve kazanımlar açısından değerlendirilen projelerden 5'i için öneride bulunan İstanbullular, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının Saraçhane'deki binasında gerçekleşecek buluşma ile projeler 11 Eylül'de kamuoyuna İmamoğlu tarafından açıklanacak.

SÜREÇ KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Halktan ve sivil toplumdan gelen talepler, İBB yatırım planlamasıyla birleştirip bütçeye alınacak. Seçilen projelerin ilgili birimlerin bütçesine dâhil edilmesi ve projelerin gerçekleştirilmesi süreci de kamuoyu ile paylaşılacak. Proje kapsamında dikkat çeken tüm projelerin detaylarına, (https://butcesenin.istanbul/) internet sitesinden ulaşılabilecek.

KATILIMCI BÜTÇE MODELİ NEDİR ?

Katılımcı bütçe, halkın doğrudan bütçe harcamaları ve öncelikleri ile ilgili kararlara aktif katılımı anlamına geliyor. Katılımcı bütçenin amacı, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kaynakların adil kullanımının sağlandığı yönetim anlayışını hakim kılmak.