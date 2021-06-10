İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, geçmiş dönemde yapılan bir ihalede İBB'nin 67 milyon 301 bin TL zarara uğratıldığını söyledi.

DOSYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA

Konuyla ilgili bilgilendirmeyi sosyal medya hesabından yapan Ongun, şunları paylaştı:

* Selatin Camilerinin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı ihalesinde İBB'nin 67 milyon 307 bin TL kamu zararına uğratıldığı tespit edildi.

* İBB Teftiş Kurulu konuyu soruşturdu, dosya İçişleri Bakanlığı tarafından devralındı. Şu ana kadar sonuçlanmadı.