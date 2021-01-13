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İBB’nin dosyaları İçişleri’ne verildi

İBB Başkanı İmamoğlu’nun talimatı ile AKP dönemine ilişkin başlatılan soruşturmada hazırlanan yolsuzluk dosyaları İçişleri Bakanlığı’nın iddiaları araştırmak üzere görevlendirdiği müfettişlere dün teslim edildi...

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 03:15, 13/01/2021
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İBB’nin dosyaları İçişleri’ne verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin AKP tarafından yönetildiği döneme ilişkin İBB Teftiş Kurulu'nun 40'a yakın yolsuzluk dosyası üzerinde çalıştığını açıklamış ve tamamlanan dosyaları yargıya taşımaya başlamıştı. Dönemin İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da aralarında bulunduğu yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği yolsuzluk soruşturmasının haberlerine önce erişim yasağı geldi, ardından da İçişleri Bakanlığı yolsuzluk dosyasını incelemek üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

VALİLİK İZİN VERMEDİ

Müfettişler, 29 Aralık 2021 günü İBB Başkanlığı'na geldi. Ankara'dan İBB'ye gönderilen 3 mülkiye müfettişi resmi yazıyla, yolsuzluk dosyalarını İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan istedi. Dosyaların teslimi için 12 Ocak 2021'e kadar süre verildi. 40'a yakın yolsuzluk dosyasından 35'i 12 Ocak günü müfettişlere teslim edildi. Dosyaların, mülkiye müfettişleri tarafından inceleneceği öğrenildi. Yolsuzluk dosyalarının akıbeti mülkiye müfettişlerinin incelemesinin ardından belli olacak. İBB Teftiş Kurulu'nun mülkiye müfettişleri görevlendirilmeden önce de bazı dosyaları tamamlayarak işlem başlattığı ancak İstanbul Valiliği'nden gerekli izinleri alamadığı öğrenildi.

AKP'ye kiralanan lüks makam araçları dosyada
Yolsuzluk dosyaları içinde, kamuoyunda uzun süre tartışılan İBB'nin bir önceki döneminde AKP'ye, Cumhurbaşkanlığı'na ve bazı derneklere usulsüz şekilde tahsis ettiği 600'e yakın lüks makam araçları da var. İmamoğlu'nun ‘israf' dediği araçlar Yenikapı'da sergilenmişti. İBB müfettişlerinin raporuna göre, usulsüz araç tahsisi ile ilgili üst düzey yöneticilere disiplin cezası uygulandı. Araç tahsisleri 2020 yılının Mart ayında İBB Meclis gündemine de gelmişti. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, kime kaç adet araç tahsis edildiğini şöyle açıklamıştı: “11. Cumhurbaşkanı makamına 7 adet, Cumhurbaşkanlığı'na 232 adet, 15 Temmuz Derneği'ne 7 adet, AKP Genel Merkez'ine 6 adet, AKP İl Başkanlığı'na 51, Okçular Vakfı Spor Kulübü'ne 3, TBMM Başkanlığı'na 36 adet, Türkiye Gençlik Vakfı'na 5 adet araç tahsis edilmiştir.”
Yayınlanma Tarihi:05:30,