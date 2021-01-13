İBB’nin dosyaları İçişleri’ne verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin AKP tarafından yönetildiği döneme ilişkin İBB Teftiş Kurulu'nun 40'a yakın yolsuzluk dosyası üzerinde çalıştığını açıklamış ve tamamlanan dosyaları yargıya taşımaya başlamıştı. Dönemin İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da aralarında bulunduğu yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği yolsuzluk soruşturmasının haberlerine önce erişim yasağı geldi, ardından da İçişleri Bakanlığı yolsuzluk dosyasını incelemek üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

VALİLİK İZİN VERMEDİ

Müfettişler, 29 Aralık 2021 günü İBB Başkanlığı'na geldi. Ankara'dan İBB'ye gönderilen 3 mülkiye müfettişi resmi yazıyla, yolsuzluk dosyalarını İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan istedi. Dosyaların teslimi için 12 Ocak 2021'e kadar süre verildi. 40'a yakın yolsuzluk dosyasından 35'i 12 Ocak günü müfettişlere teslim edildi. Dosyaların, mülkiye müfettişleri tarafından inceleneceği öğrenildi. Yolsuzluk dosyalarının akıbeti mülkiye müfettişlerinin incelemesinin ardından belli olacak. İBB Teftiş Kurulu'nun mülkiye müfettişleri görevlendirilmeden önce de bazı dosyaları tamamlayarak işlem başlattığı ancak İstanbul Valiliği'nden gerekli izinleri alamadığı öğrenildi.