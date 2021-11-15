İBB’nin otobüslerine haksız trafik cezaları iddiası

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından trafik polislerinin belediye otobüslerine haksız yere ceza yazdığını iddia etti.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından çok çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Arıza yapıp yol kenarına park eden bir belediye otobüsüne trafik polisleri tarafından ceza yazıldığını belirten Kıdık, “İBB her şekilde sıkıştırılmaya başlandı” açıklamasını yaptı.

Ali Kıdık sosyal medya hesabından ceza tutanağını yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

“İBB her şekilde sıkıştırılmaya başlandı. Belediye otobüslerine trafik polisleri ceza yağdırıyor. Üstelik bu araç arıza yapmış ve yolun kenarına park etmesine rağmen. Yer Şirinevler Topkapı istikameti” diyerek kesilen cezayı da paylaştı.

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