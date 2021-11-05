İBB’ye bir engel daha: Adalar’da plan yapma yetkisi elinden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Marmara Denizi ve Adalar “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edildi. İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün karara tepki göstererek Adalar’da plan yapma ve onaylama yetkisinin İBB’nin elinden alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçtiğine dikkat çekti.

Özlem GÜVEMLİ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Marmara Denizi ve Adalar, “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edildi.

İstanbul'un Adalar ilçesi (Prens Adaları) ile Balıkesir'in Erdek ve Marmara ilçeleri sınırlarındaki mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda söz konusu KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak. Bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait olacak.

Karara İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akgün bu karanın çok kritik bir sonucu olduğuna dikkat çekerek “Adalar'da imar planı yapma ve onaylama yetkisi İBB elinden alınarak Bakanlığa geçmiştir” dedi.

PLANLAR MECLİSE SUNULDU

Akgün, Adalar'ın yıllardır bir imar planı bulunmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Göreve geldikten itibaren hızla çalışmaları başlatıp, Türkiye'de ilk kez yürütülen katılımcı bir süreçle Adalar'ın Nazım İmar Planlarını hazırlayıp Haziran 2021'de İBB Meclisi'ne sunduk.

* Yine Türkiye'de ilk kez, Adalar'ın geleceğini ortak akılla belirleyen, vizyon ve politikaları ortaya koyan bütüncül, yenilikçi, katılımcı ve korumacı bir yaklaşımla ‘Adalar Strateji Belgesi'ni hazırladık, kamuoyuna ve Meclis'e sunduk.

* Tüm bunlara ilişkin hızla karar alınıp, Adalar'ı korumak adına sürecin devam etmesini beklerken, bugünkü karar ile birlikte Adalar'daki imar planı yapma, onaylama ve ilgili diğer uygulamaları yürütme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçmiş oldu.

“ADALAR SİT ALANI”

Adalar'ın tamamının sit alanı olduğunu hatırlatan Akgün söyle konuştu:

* Doğal Sit ve Kıyı Alanlarında plan onama yetkisi de zaten Bakanlığa ait. Peki bu kararla ne değişti?

* Şimdiye kadar planlar İBB tarafından yapılıp, meclis kararı ile bakanlığa gidiyordu. Artık, İBB ve ilçe belediyesi bütün yetkisini kaybetti. Marmara Denizi'nin korunması son derece hayati.

* Ama Marmara Denizi'ni kirleten Adalar değil. İmar planlarının yetkisini alarak da bu gidişata önlem almak hiç mümkün değil.

* Kurumlar arası eşgüdüm, strateji planı, bütünleşik kıyı yönetimi gerekli. Ve bunları yapmaya engel de yok.

YASSIADA'YA DİKKAT ÇEKTİ

Akgün, Yassıada ve Sivriada'nın planlarının 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapıldığını, 2015'te Kongre ve Turizm Merkezi olarak inşaatların başladığını hatırlatarak Yassıada'nın betonlaşmış son halinin fotoğrafını paylaştı.

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