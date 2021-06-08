‘İçilebilir denen Salda Gölü’ne kanalizasyon karışıyor’

Çevre ve Şehircilik Burdur İl Müdürü Murat Alacatlı, geçtiğimiz günlerde Doğanbaba ve Salda köylerinin atık sularının Salda Gölü’ne aktığı ve suyunun kirlendiği yönündeki iddiaları yalanlayarak “Gölde yüzme suyu kalitesi A sınıfı olup içilebilir su kalitesine yakındır” demişti.

Salda Gölünü Koruma Derneği ise, twitter hesabından Salda köyünün kanalizasyonunun göle aktığı görüntüleri paylaştı. Salda Gölünü Koruma Derneği Başkanı Gaziosman Şakar pis suyu göstererek “Yetkililer, Salda Gölü'nün suyunun içme suyuna yakın kalitede olduğunu söylüyor. İddia sahipleri, derenin gölle birleştiği bu noktadan bir bardak su içsinler” dedi. Şakar, pis su akıntısının göle aktığını gösteren görüntülerde, gölün sularının geçen yıla oranla 30 metre çekildiğini de ekledi.