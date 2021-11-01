İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Artık milletimiz ‘Nerede bu devlet?’ demiyor

AFAD toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir devrim, bir değişim, bir dönüşümle birlikte artık ‘nerede bu devlet’ kavramı milletimiz tarafından artık söylenmemektedir" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen AFAD İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Gerçekleşen toplantıda konuşan Süleyman Soylu, afetle mücadelede Türkiye'nin afetle mücadelede eskiye göre çok daha iyi duruma geldiğini söyledi. Afetle mücadelede gönüllülerinin ve sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çeken Soylu, şunları söyledi:

– Yıllarca hep şunun acısını çektik; televizyonların siyah beyaz olduğu dönemlerden itibaren, her afette her vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı zorlukta ‘nerede bu devlet' diye, devletin geç gelmesinden, zamanında bir afete müdahale edememesinden kaynaklanan itirazlar, kırgınlıklar, küskünlükler, yalnızlıklar bu cümle ile ifade ediliyordu.

– Bir devrim, bir değişim, bir dönüşümle birlikte artık ‘nerede bu devlet' kavramı milletimiz tarafından artık söylenmemektedir. Çünkü her şeyden ve herkesten önce devlet bütün kurumları, bütün cüssesi, bütün kapasitesi ve kütlesi ile orada bulunmaktadır.

38 BİN 574 KONUT YAPTIK

– AFAD'ın sadece yatırım programına aldığı ani deprem, sel, kaya düşmesi ve birçok afetten etkilendiği için yeniden yapmak durumunda kaldığı konut sayısı 38 bin 574'tür. Bunlardan 10 bin 135 konut, 18 işyeri ve 87 ahır tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmiştir. Sadece son iki yıl ve sadece bir başlıkta yaptığımız yatırımdan bahsediyorum.

– Bana göre en büyük kazanımlarımızdan birisi de milletimiz nezdinde afetlerde bir umutsuzluk, bir çaresizlik anlayışını hep birlikte, devletimizin, hükümetimizin yüksek kabiliyetiyle bu anlayışı silmiş olmamızdır. Artık vatandaşımız biliyor ki bir afet olduğu zaman, devlet ilk andan itibaren yanındadır ve her ihtiyacını karşılayacaktır.