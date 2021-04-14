İçişleri Bakanlığı’ndan kısmi kapanma genelgesi

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma kararı alındığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine corona virüsü tedbirleri kapsamında “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı’nın kısmi kapanma genelgesiyle, Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

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