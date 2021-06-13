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İki öğretmen feci şekilde can verdi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğretmen, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Güncellenme: 00:50, 13/06/2021
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İki öğretmen feci şekilde can verdi

Olay, Nusaybin ilçe merkezi Mardin Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın'a (28) yoldan geçen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız ve Basın, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BÜŞRA YILDIZ

Talihsiz öğretmenler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Suzan Basın

HASTANEYE AKIN ETTİLER

İlçe merkezindeki Nusaybin Oğuzhan İlkokulunda öğretmen oldukları öğrenilen Yıldız ve Basın'ın kaza yaptıkları haberini alan aileleri ile eğitim camiası hastaneye akın etti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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