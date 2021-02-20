Normalleşmede ilk adım Bartın’da atılacak. Sınıflarda yüz yüze eğitim 1 Mart’ta başlıyor

Sağlık Bakanlığı il bazında haftalık corona virüsü vakalarını açıkladı. 8-14 Şubat tarihleri arasında vaka sayısı her 100 bin kişide 44,69 kişi ile 41’inci sırada yer alan Bartın’da normalleşmenin ilk adımları atıldı. Bartın Valisi Sinan Güner, Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kademeli normalleşme sürecine dair alınan yeni kararları açıkladı.

TÜM SINIFLARDA EĞİTİM BAŞLAYACAK

Pandemi İl Koordinasyon Kurulunda alınan kararlarda, “İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 9 Şubat 2021 tarihli toplantısında İlimiz genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ile resmi ve özel tüm anaokullarında 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren tam gün olarak yüz yüze eğitime geçilmesi karar verilmiş bu çerçevede 1 Mart 2021 tarihinden itibaren ilimiz genelindeki tüm okullarımızdan Covid-19 hususunda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberleri ile belirlenen tüm tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla; 1., 2., 3., 4., 8., ve 12. sınıfların haftada 5 gün eğitim-öğretim yapılacak şekilde açılmasına, diğer ara sınıfların yani 5., 6., 7., 9., 10., ve 11. Sınıfların da ayrı ayrı ikişerli gruplara ayrılarak 1. grupların Pazartesi-Salı günleri eğitim-öğretime devam etmesine, Çarşamba günü okullarımızda dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına, 2. grupların ise Perşembe-Cuma günleri olacak şekilde haftada 2 gün eğitim-öğretime başlamalarına karar verildi” denildi.

KANTİLLER DE AÇILACAK

Alınan kararda ayrıca okullardaki kantinlerinde tüm tedbirlere riayet edilerek, masa ve sandalyelerin kaldırılarak öğrenci yoğunluğunu önleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacağı belirtilirken, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane ve çay ocağı gibi kapalı veya evlere servis yöntemiyle çalışan işletmelerin açılıp açılmayacağına ise Sağlık Bakanlığının iller bazında belirleyeceği dört kademeli risk sınıflandırmasından sonra değerlendirileceği açıklandı.