İlker Başbuğ’un 4 yıla kadar hapsi istendi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede Başbuğ'un 'kamu görevlilerine hakaret' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapsi istendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Genelkurma Başkanı İlker Başbuğ'un “kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret” suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı. İddianamede, İlker Başbuğ'un dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 2020 yılının başında özel bir televizyon kanalında yaptığı FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin değerlendirmeler, AKP kanadında büyük tepki çekmiş ve bazı milletvekilleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ergenekon Kumpası'ndan 26 ay hapis yatan eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, söz konusu yorumlarında FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin bazı tespitlerde bulunmuştu.

Haziran 2019’da TBMM’den geçirilen torba yasadaki “askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan” maddeyi hatırlatan Başbuğ, “26 Haziran 2009’daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ’nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur” demişti.

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