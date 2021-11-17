İmam Hatip müdürü, öğrencinin boğazını sıktı iddiası

Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürünün, çantasında telefon bulduğu 10. sınıf öğrencisinin boğazını sıktığı iddia edildi. Öğrenci darp raporu alarak müdürden şikayetçi olurken, Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birinci dönem ara tatilinden önce Araklı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meydana gelen olayda, iddialara göre okul müdürü M.T., sınıflarda arama yaptı. Arama sırasında 10. sınıf öğrencisi A.E.A.’nın çantasında kapalı halde cep telefonu bulan müdür M.T., telefonu almak istedi. Ancak öğrenci telefonun kapalı olduğunu ve çantasında unuttuğunu söyleyerek vermek istemedi.

BOĞAZINI SIKIP TELEFONU ALDI

A.E.A.’nın cep telefonunu vermemesi üzerine sinirlenen Müdür M.T., öğrencinin boğazını sıkarak telefonu aldı. Olay sırasında boynunda izler oluşan öğrenci durumu ailesine bildirdi. Aile de çocuklarına darp raporu alarak müdür hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlü de konuyla ilgili soruşturma başlattı. A.E.A.’nın ailesi, müdür M.T.’nin çocuklarına şiddet uygulaması için bir neden olmadığını belirterek “Bir telefon için çocuğun boğazını sıkmak mı gerekiyor? Üstelik kapalı ve çantasında. Bu olayın peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir İmam hatip okullarına veli bilgisi olmadan öğrenci nakli iddiası