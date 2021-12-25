İmamoğlu: Çocuklarımızın hayallerine katkı sunmamız şart

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 farklı branşta, 827 çocuğun yarışacağı "Spor İstanbul Yıldızlar Ligi Tanıtım Programı"na katıldı. Minik sporcularla buluşan İmamoğlu, “Çocuklarımızın hayallerine, hepimizin katkı sunması şart” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, “Küçük Yıldızlar Büyük Hayaller Spor Okulları Tanıtım Programı”na katıldı.

Sultangazi'deki Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen etkinliğe; 12 farklı branştan toplam 827 çocuk sporcu ve aileleri katıldı.

İmamoğlu’nun saha içerisindeki minik sporcularla buluşması, renkli ve duygusal anların yaşanmasına sahne oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, “Dans Akademisi” öğrencileri gösterilerini sundu.

“HER ALANDA SPOR YAPABİLEN ŞEHİR”

Salondaki enerjinin çalışma motivasyonunu artırdığını vurgulayan İmamoğlu, sporun, insanı diri tutup hayata bağladığını belirterek, “Hayatımızdan hiçbir zaman sporun eksik olmaması lazım” dedi.

İmamoğlu, “Bu manada tam da İstanbul’a layık gördüğümüz şey ve açıkladığımız Spor Master Planı'ndaki hedef, 16 milyonluk kentin zinde, enerjik her anında spor yapabilen, kendisini içerisinde hissedebildiği bir şehir vaat etmek” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ 120 BİN SPORCU”

İBB'nin İstanbul genelinde 43 spor tesisinin ve 96 okul spor salonun bulunduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bu alanlarda, şu anda 5-14 yaş arası, 60 bin sporcumuz taramadan geçirildi bir yıl içerisinde. Hedefimiz, 2022'de bu sayıyı 120 bine çıkartmak. Bu rakamı 120 bin yaparsak, İstanbul’daki her 30 çocuktan birisini, spor okullarında farklı branşlarla tanıştırmış oluyoruz. Bu noktada hem çocuklarımızın ölçümlerini yapıyoruz hem de yeteneklerini tespit etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın kendilerine uygun branşlarda, spor yapmalarına fırsat yaratmak istiyoruz. Onlara rehberlik yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“KALİTELİ DÜNYA SPORCUSU OLACAĞINIZDAN HİÇBİR ŞÜPHEM YOK”

Süreci; bilimsel ve akılcıl yöntemlerle sürdürme amacında olduklarını dile getiren İmamoğlu, Atatürk’ün, “Ben; sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünün her sporcuya ışık tutacağına vurgu yaptı. İmamoğlu, şunları söyledi:

* Zeki olacaksınız, derslerinize çalışacaksınız, görevlerinizi yerine getireceksiniz, aynı zamanda çevik olacaksınız. Yani sporla ilgili çalışmalarınızı en iyi şekilde yerine getireceksiniz.

*Aynı zamanda ahlaklı olmak, yani centilmen olmak, yani yenmenin yenilmenin ötesinde, birbirine saygı duymak, insanı sevmek…

*Dolayısıyla bütün bu duygular, sporun tarif ettiği, Atatürk’ün tarif ettiği karaktere uygun hareket ettiğinizde; çok nitelikli, çok kaliteli dünya sporcusu olacağınızdan hiçbir şüphem yok.

“GELECEĞİMİZİ TEMİNAT ALTINA ALACAĞIZ”

Etkinliğe katılan velilere de seslenen İmamoğlu, “Az önce, yanımda, bir tarafımda futbolcu olmak isteyen Arda, bir tarafımda da tenisçi olmak isteyen Alya vardı. Çocuklarımızın bu hayallerine hepimizin katkı sunması şart. Gerçekten eğer bir ülkede, çocuklar ve gençler gelecekle ilgili hayaller kurabiliyorsa, o zaman o ülkenin, o milletin geleceğiyle ilgili hep iyi şeyler düşünebiliriz. Bu manada, çocuklarımızın ve gençlerimizin, sporla birleşen sağlıklı bir geleceğe yürürken hayallerini büyütmelerine hepimizin fırsat tanıması lazım. Sizler onlara o fırsatı tanıyacaksınız, bizler de onlara bu güzel imkanları tanıyacağız. Dolayısıyla hepimiz, aslında geleceğimizi teminat altına alacağız” ifadelerini kullandı.

“OLİMPİYATLARDA İSTANBUL’U EV SAHİBİ YAPMAK İSTİYORUZ”

Spor Master Planı'yla kentte olimpiyat bilincinin oluşmasını çok istediklerini belirten İmamoğlu, “Bizler, belki bir temel atıyoruz, yarınlarda burada kimlerin konuşacağının da önemi yok. Ama İstanbul’umuza, dünyanın en güzel şehrine, bu yolculuğun ucunda 2036 Olimpiyat Oyunları'nı da kazandırmak ve İstanbul’u ev sahibi yapmak istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız. Sevgili çocuklar; Çok başarılı olacağınıza inanıyorum. Ben, her birinizi şampiyon olarak görüyorum. Sizler ülkemizin geleceğinde çok kıymetli sporcular, yöneticiler ve hatta belediye başkanları olacaksınız” diye konuştu.

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