İmamoğlu için sarf ettiği sözler hafızalara kazınmıştı! Mahruze Keleş’e sürpriz ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Ocak 2019’da yerel seçim kampanya döneminde Sultanbeyli’deki semt pazarında sohbet ettiği, “Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” sözüyle hafızalara kazınan Mahruze Keleş’i bir kez daha, bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Sultanbeyli’deki evinde ziyaret etti.

“SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ ZİYARET EDİYORUZ”

Görüşmeye ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, “Bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Mahruze Teyze’yi ziyaret ettik. Sultanbeyli’de pazardaki diyaloğumuzu artık herkes biliyor. Söz verdiğimiz gibi arada ziyaret ediyoruz. Bizi çok güzel misafir ediyor ama dobralığından da hiç ödün vermiyor” dedi.

“EVİN BİR TANE OĞLUSUN”

Ziyarette Kılıçdaroğlu, Mahruze Keleş’e “Başkan keteyi getirdi, eline sağlık gayet güzel olmuş” dedi. Mahruze Keleş de “Afiyet olsun” diye yanıt verdi.

Keleş ve Kılıçdaroğlu arasında güldüren diyaloglar yaşandı. Mahruze Keleş, “Hepimiz kardeşiz, birbirimizi sevmesek burada olmazdık. Allah buluşturdu” ifadelerini kullandı.

Keleş, Kılıçdaroğlu’na yönelik “Sen çıktın geldin. Hayal dahi edemezdim” derken bir kez daha buluştuğu İmamoğlu’na ise, “Anan sana bol bol dua etsin. Seni neden seviyorum? Evin bir tane oğlusun…” dedi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ZİYARET ETMİŞTİ

İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde de Mahruze Keleş’i ziyaret etmişti. “Ekrem İmamoğlu evladım 2. kez ziyaret edip beni onurlandırdı” diyerek teşekkür eden Keleş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ziyaret sözünü hatırlatarak, “3 sene oldu hala gelecek. Sen hemen geldin. Allah razı olsun” demişti.