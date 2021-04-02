İmamoğlu: İstihdam ofislerine 85 bini aşan başvuru oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde, Ahmed Arif Halk Kütüphanesi açılışlarını gerçekleştirdi.

Açılışta İmamoğlu'na; CHP İstanbul milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da eşlik etti. Açılışa katılan vatandaşlara seslenen İmamoğlu, “Salgının hareketlendiği bugünlerde; kendinize, sağlığınıza, mesafenize, hijyeninize lütfen dikkat edin. Bu zor günleri hep beraber aşmalıyız. Ardından umutla geleceğe dair çok güzel işleri hazırlamalı ve bir an önce gençlerimizi, çocuklarımızı pırıl pırıl bir geleceğe, aydınlık bir geleceğe hazır hale getirmeliyiz” diye konuştu.

“İŞSİZLİK GENÇLER ARASINDA DERİNLEŞİYOR”

Ülkenin ve şehrin yaşadığı önemli sorunlardan birinin işsizlik olduğuna dikkat çeken İmamoğlu kütüphane ile aynı binada Bölgesel İstihdam Ofisi de açtıklarını söyledi. İmamoğlu “Özellikle bazı bölgelerde, işsizliğin, gençlik yaşına göre, gençlerin sayısına göre ne kadar derinleştiğini de görmekteyiz. Kütüphanemizin giriş katında, özellikle bu bölgede, bölgesel istihdam ofisi açarak, bu soruna bu ihtiyaca cevap verme konusunda adım attık. İstihdam ofisimiz sadece mart ayında, burada oturan 50’ye yakın arkadaşımıza iş buldu. Buradaki 2 aylık hizmetinde 100’ün üzerinde insanımıza iş imkanı sağladı” dedi.

“85 BİN BAŞVURU OLDU, 15 KİŞİYE İŞ BULDUK”

İSMEK'in de bu sürece dahil edileceğini aktaran İmamoğlu, “Ülkemizin derinden yaşadığı, ne yazık ki ekonomik sorunlardan dolayı insanların evlerindeki işsizlik sayılarının giderek arttığı bu tür ortamlarda, bizler de belediyeler olarak, elimizden geleni yapıyoruz. Bölgesel istihdam ofisimizin de böylesi bir ortamda, özellikle gençlerle buluşmasını çok kıymetli buluyorum. Neredeyse 85 bini aşan başvuruyu almış olan istihdam ofislerimizin yükünün ağır olduğunu biliyorum. Ama en azından pandemiye rağmen, bu 6-7 ay içerisinde, 85 bini aşan bu başvuruya biz de 15 bini aşan kişiyi işle buluşturarak, onlara iş bularak, bence çok değerli bir hizmet vermiş oluyoruz” diye konuştu.

20 KÜTÜPHANENİN İLKİ SULTANGAZİ'DE AÇILDI

İstanbul Planlama Ajansı aracılığıyla tespit ettikleri mahallelere, 2021 yılı içerisinde 20 kütüphane yapacaklarını duyuran İmamoğlu, ilkini Sultangazi'de açtıklarını kaydetti. Çocuklara, gençlere ve tüm yurttaşlara; kültür, sanat ve teknolojik fırsatlar sunan ortamları var etmeyi amaçladıklarının altını çizen İmamoğlu, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz, bu 8 katlı, yaklaşık 1300 metrekarelik alanda yapılan bu çalışma, tam da bunun güzel bir örneği oldu. 17 bin kitaplık bir kütüphaneyi hizmete açıyoruz” diye konuştu. İmamoğlu, Ahmed Arif Halk Kütüphanesi'nin sıradan bir kütüphanenin ötesinde, mahalle halkına dokunarak çok değerli bir hizmet vereceğini söyledi.

“SAKIN UMUDUNUZU KAYBETMEYİN”

Konuşmasında Ahmed Arif'in, “dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile” dizelerine yer veren İmamoğlu, şunları söyledi:

* Biz de bu zor dönemi, böyle aşacağız. Hep birlikte aşacağız. Dayanışma içinde aşacağız. Birbirimize moral vereceğiz. Ahmet Arif Halk Kütüphanemizin bir yanda kitaplar, atölyeler, etkinlikler; diğer yandan yeni iş fırsatları ile Sultangazi halkının ve özellikle yakın mahallelerin bu sevdasına, bu umuduna, bu düşlerine çok büyük hizmet vereceğini ve umudu yükselteceğini şimdiden hissediyorum. Sakın umudunuzu kaybetmeyin.

*Çok güzel günlerin bizi beklediğini sakın unutmayın. Zor günleri hep birlikte aşmanın yegâne unsuru vardır: Dayanışma, birbirine olan inanç, omuz omuza yol yürümektir.

KURDELEYİ ÇOCUKLARLA BİRLİKTE KESTİ

İmamoğlu, konuşmasının ardından ilk olarak Ahmed Arif Halk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen İmamoğlu, Türk şiirinin sembol isimlerinden Ahmed Arif'in karakalem çalışması ve dizeleri önünde miniklerle birlikte fotoğraf çektirdi.

6 katlı binanın, çocuklar, gençler ve yetişkinler için düzenlenmiş bölümlerini İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel rehberliğinde gezen İmamoğlu, yerleşke içindeki “youtuber stüdyoları”nı da ziyaret etti.