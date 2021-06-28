İmamoğlu isyan etti: Bu ayıptır, yazıktır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki çalışma ofisinde, İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof.Dr Tarık İşmen, İstanbul Veterinerler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Ekmez, CHP İstanbul İl Başkanlığı Sağlık Komisyon Başkanı ve Meslek Odaları temsilcisi Dt. Ahmet Gürbüz ile bir araya geldi.

4 sağlık meslek odası, İmamoğlu'na pandemi boyunca sağlık çalışanlarına verilen ulaşım, otopark ve konaklama desteği nedeniyle teşekkür plaketi sundu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ANISINA PARK

İmamoğlu, dünya tarihinde en olağanüstü dönemlerden birinin yaşandığına dikkat çekerek “İstanbul da bunu en derinden yaşayan megapollerden birisi oldu. Hiçbirimizin hafızasından çıkmayacak insanüstü bir çabayla, bütün sağlık çalışanlarımızı; hekiminden hemşiresine, sağlık memurundan diğer ekiplerine varıncaya kadar çok üst seviyede bir emek ortaya koyuldu. Hatta bazen, gerçekten koşulları uygunsuz ve kötü olmalarına rağmen. Bu, bizim hafızamızdan hiç çıkamayacak” dedi.

İmamoğlu, bu süreçte sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu mücadelenin anısını yaşatmak için özel bir park projesi üzerinde çalıştıklarını da söyledi.

İmamoğlu “14-15 aylık süreçte; taşımacılıkta olsun otoparklar olsun birçok hizmetimizde, odalardan ya da sağlık kuruluşlarından talep edilen ne varsa yetişmeye, yetiştirmeye çalıştık. Konaklama konusunda verdiğimiz katkıda, sağlıkçı arkadaşlarımızın talebi bence çok kıymetliydi: ‘Evimize gitmeyelim. Çocuklarımıza hastalık bulaştırmayalım.” O insanların ailelerinden fedakarlık ederek, belki aylarca bir başka yerde konaklamaları da yine bu süreçte tarihe not düşülecek değerli bir fedakarlık örneğiydi” diyerek İstanbul halkı adına sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

300 MİLYON LİRALIK KATKI

1 Temmuz'dan itibaren açılma ile birlikte sağlık çalışanlarına verilen ulaşım desteğinin sona ereceğini söyleyen İmamoğlu “Sağlıkçı arkadaşlarımız naif biçimde ‘devam etse iyi olur' gibi bir beklentiyi dile getiriyorlar. Benim gönlüm bütün yaptığımız sübvansiyonların aşırı biçimde devam etmesinden yana olur. Keşke toplumun her sıkıntı yaşayan ve dezavantajlı kesimine kalıcı katkılar sunabilsek. Ama İstanbul’un ulaşım sistemi de çalışmak zorunda, çarkları dönmek zorunda. 300 milyon lirayı aşkın katkımız oldu İBB bütçesinden 1 yıl içinde. Ne yazık ki 1 Temmuz’dan itibaren duracağız” dedi.

“ARALIK AYINDA PANDEMİ NEDENİYLE ZAMMI ERTELEDİK”

İstanbul'da verilen toplu taşıma hizmeti ile ilgili hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu UKOME'den çıkmayan zam kararına da değinen İmamoğlu sert eleştirilerde bulundu. İmamoğlu, şunları söyledi;

*İyi niyetle aralık ayında ulaşım zammı yapmak için UKOME’ye getirdiğimiz kararı nasılsa kapanma var deyip yapmadık. Sadece esnaf mağdur olmasın diye taksi ve minibüslerin zammını geçirdik. İETT otobüsleri de zaten yüzde 10’larda 20’lerdeyiz geri tutalım, pandemi bitsin ondan sonra zammı yapalım dedik.

“BU AYIPTIR, YAZIKTIR”

*Alt komisyonda bu iş kabul olmasına rağmen geri çektik kararımızı. Şimdi de ‘siyaseten size zam vermiyoruz' şeklinde UKOME’de koltuk fazlalığı üzerinden bir siyasi karar veriliyor. Bu verilecek hizmetin bile engellenmesi anlamına geliyor. Bunu suda da yaşıyoruz, ulaşımda da yaşıyoruz.

*Bu ayıptır, yazıktır. Çünkü bu hizmetler insanın kentte yaşamı için en önemli hizmetlerden bir kaçıdır. Bu yönüyle de siyasi hareket eden bir anlayışa karşı mücadelemiz var.

“KÖTÜ NİYETLİ BİR TAVIR”

Ulaşımda verilen sübvansiyonların (katkının) 4 milyar liraya ulaşmak üzere olduğunun altını çizen İmamoğlu “Seçimden önce 2 milyar lira civarında olan sübvansiyon bu rakamlara doğru gitmekte. Ne acıdır ki, 2 sene bitti, ‘ kasıma bıraktık’ diyen bir inatla, su zammını da vermeyen bir akıl, yaklaşık 3 yılda bize yüzde 6.84 zam vermiş oluyor şuana kadar. Bunu niye anlatıyorum? Şundan; hiçbir zammın sorumlusu yerel yönetim değildir. Zamma sebep olan hükümetin ekonomik uygulamalarının karşılığıdır. Ülkede enflasyon varsa, döviz artıyorsa, dövize dayalı bir ekonomik sistemi varsa yerel yönetimler de mecburen zam yaparlar. Türkiye’nin hangi belediyesine giderseniz gidin böyledir. Ama İstanbul’da bu kararlar alınmasın diye UKOME’de koltuk sayısını arttıran aklı, meclisteki çoğunluğunu kullanan aklı ben halkımıza şikayet ediyorum. Bu koşulları zorlaştırmaya dönük kötü niyetli bir tavırdır, tutumdur” diye konuştu.

İmamoğlu ayrıca İBB’nin 1 Temmuz’dan itibaren müzeler, spor tesisleri, Beltur ve sosyal tesisler başta olmak üzere tüm mekanlarının açılmış olacağını da duyurdu.

KUTU: 67.4 MİLYON OTOPARK KULLANIMI, 216.3 MİLYON KONAKLAMA

Sağlık çalışanları, yaklaşık 15 aylık pandemi süreci boyunca, İBB iştiraki İSPARK'a ait otoparkları 67 milyon 428 bin kez kullandı. Yalnızca ücretsiz otopark kullanımının sübvanse bedeli, yaklaşık 272 milyon TL oldu. Sağlık çalışanları, İBB'yle anlaşmalı otellerde 216 bin 290 gecelik konaklama gerçekleştirdi. Konaklama bedelleri, toplam 3 milyon 800 bin TL oldu.

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