İmamoğlu’dan çağrı: Bakanlığımız uygun görürse…

İBB Başkanı İmamoğlu, Bakanlığın uygun görmesi durumunda İstanbul'daki tüm KYK yurtlarında, yüksek kotalı ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurabileceklerinin çağrısını yaptı.

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Dün gece Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda eylem yapan öğrenciler, yurt ile metro arasında gasp olaylarına karşı otobüs seferlerinin artırılmasını, yemekhane fiyatlarının düşürülmesini ve internet kotasının kaldırılmasını talep etmişti.

Öğrencilere çözüm sözü veren İBB Başkanı İmamoğlu, “Ücretsiz internet sağladık. İETT otobüs seferleri artırıldı. Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak. Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar” demişti.

Bugün yeni bir açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, Bakanlığın uygun görmesi durumunda İstanbul’daki tüm KYK yurtlarında, yüksek kotalı ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurabileceklerinin çağrısını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’daki KYK Yurtları’nda kalan öğrenci kardeşlerimizden, yurtlara yüksek kotalı internet sağlanması için çok sayıda mesaj alıyoruz. Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurabiliriz.