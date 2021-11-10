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İmamoğlu’ndan 10 Kasım paylaşımı: İstanbul’u ne çok sevdiğini biliriz Atam

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. ölüm yıl dönümü dolayısıyla videolu paylaşımda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, mesajında “İstanbul’u ne çok sevdiğini biliriz Atam. Saygı ve minnetle…” ifadelerine yer verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, paylaşımına “İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz Atam. Saygı ve minnetle…” notunu düştü.

İmamoğlu’nun paylaştığı videoda, Yapı Kredi Tarihi Arşivi Selahattin Giz Koleksiyonu’ndan Atatürk’ün İstanbul fotoğraflarına yer verildi.

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