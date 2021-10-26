İmamoğlu’nun projelerini eleştirmişti… MHP’li başkana ‘okul yap’ teklifi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun okul yapım projesinin protokolünü imzalamak için gerçekleştirdiği Elazığ ziyareti hakkında MHP Elazığ il Başkanı Semih Işıkver’in "Allah kendisinden razı olsun dememizi kimse beklemesin. Bu şehrin İmamoğlu’nun yaptırdığı yaptıracağı bir okula ihtiyacı yok" şeklindeki açıklaması kentte tepki çekti.

Evren DEMİRDAŞ

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Sivrice merkezli Elazığ'da 2020'de meydana gelen depremde kentte birçok okul ağır hasar almıştı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Elazığ'da yapacağı okul projesinin protokolünü imzalamak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Elazığ'a gelmişti.

İmamoğlu'nun Elazığ'da okul yapma projesine ilişkin MHP Elazığ il Başkanı Semih Işıkver, bir yerel gazeteye yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman olan örgütlerin ‘fire vermeden' desteklediği kişidir. İmamoğlu'nun iktidar uğruna gerektiğinde terörize tipleri kucaklamaktan imtina etmeyen bir şahıs olduğunu bir kenara bırakıp ‘burada okul yaptırdı, Allah kendisinden razı olsun' dememizi kimse beklemesin. Bu şehrin İmamoğlu'nun yaptırdığı yaptıracağı bir okula ihtiyacı yok” diyerek eleştiride bulundu.

CHP Elazığ il başkanı Çoşkun Çağlar Duran ise, Işıkver’in açıklamasına tepki göstererek, “Şehrimizde öğrencilerimizin fiziki koşulları iyi olan okullarda eğitim görmesi ve okul sıkıntımızın çözülebilmesi adına MHP Elazığ İl Başkanı Sayın Semih Işıkver'in de taşın altına elini koyması ve okul sorunu yaşanan bir bölgede okul yapımını üstlenmesi konusunda CHP olarak kendisine çağrıda bulunuyoruz” diye kaydetti.

“PARTİMİZE YAPMIŞ OLDUĞU ÇİRKİN YAKIŞTIRMAYI KENDİSİNE İADE EDİYORUZ”

MHP İl Başkanı Semih Işıkver'in CHP'nin ismini terör örgütleriyle aynı cümlede kullanmasına tepki gösteren CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, şu ifadeleri kullandı:

* Cumhuriyet Halk Partisinin ilimizdeki yükselişi bazı siyasi mecralarda kaygı yaratmış olacak ki partimizin yaratmış olduğu rüzgâr sonrasında üst üste açıklamalar gelmeye başladı.

* 24 Ocak depreminin ardından devletimizin tüm imkânlarını seferber etmesine rağmen kentimizdeki okul sorunun çözüme kavuşması adına Milletvekilimiz Gürsel Erol'un çağrısıyla Büyükşehir Belediyelerimiz kentimizde bazı bölgelerde okul yapımını üstlenmişti.

* İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ise depremde ağır hasar gören okulun tekrar yapılmasını üstlenmiş ve bu karar oy birliği ile belediye meclisinden geçmiştir.

* Kararın ardından ise geçtiğimiz hafta İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında protokol imzalanmıştı.

* Gerek CHP'li bir Büyükşehir Belediyesinin kentimizde okul yapması gerekse Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kentimizde yoğun ilgi görmesini hazmedemeyenler, yalan sözlerle partimize yönelik algı oluşturmaya çalışarak siyasi rant devşirmeye çalışanları maalesef acı bir şekilde görmekteyiz.

* Kentimizde yaşanan onlarca sorun karşısında sesi çıkmayan MHP İl Başkanı Sayın Semih Işıkver, siyasi nezaketten uzak bir şekilde partimize yapmış olduğu yakıştırmaları kendisine aynen iade ediyoruz.

* Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu partimizi terörle aynı cümle içerisinde geçirmek kimsenin haddi değildir.

* Terör bir insanlık suçudur, bununla ilgili düşüncelerimiz ve parti politikamız çok açıktır.

CHP'DEN MHP'Lİ BAŞKANA: OKUL SORUNU YAŞAYAN BİR BÖLGEDE OKUL YAPIMINI ÜSTLEN

MHP'li Işıkver'in ‘Bu şehrin İmamoğlu'nun yaptırdığı yaptıracağı bir okula ihtiyacı yok' açıklamasını trajikomik bir açıklama olarak değerlendiren Duran, şu ifadeleri kullandı:

* MHP İl Başkanı Sayın Semih Işıkver'in, okul projemizle ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Allah kendisinden razı olsun' dememizi kimse beklemesin, bu şehrin İmamoğlu'nun yaptırdığı yaptıracağı bir okula ihtiyacı yok” çıkışı maalesef trajikomiktir.

* Kaldı ki Elazığ'da siyaset yapan tüm il başkanları bilir ki devletimizin okul yapımları girişimlerine rağmen kentimizde okul sorunun halen devam etmektedir.

* Işıkver, ne yıkılan okul sayısından, ne de yapımı tamamlanamayan okulların öğrencilerinin başka bir okulda toplanmak zorunda kaldığından haberdardır.

* Baskil'de bir okul içerisinde 5 okulun eğitim görmesi de bunun en somut örneğidir.

* Sayın Işıkver şehrimizde ticaret yapmaktadır, siyasi kimliği olan bir iş insanın kentimizde bir okul yapması da büyük önem arz etmektedir.

* Şehrimizde öğrencilerimizin fiziki koşulları iyi olan okullarda eğitim görmesi ve okul sıkıntımızın çözülebilmesi adına MHP Elazığ İl Başkanı Sayın Semih Işıkver'in de taşın altına elini koyması ve okul sorunu yaşanan bir bölgede okul yapımını üstlenmesi konusunda CHP olarak kendisine çağrıda bulunuyoruz.

* Bu çağrımıza olumlu karşılık vermesi durumunda kendisine teşekkür edeceğimizi de ifade etmek istiyoruz.