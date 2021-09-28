İnce: Türkiye’nin geleceğini mahveden bugünün hakimleri ve savcılardır

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirdi. İnce, "Türkiye’nin geleceğini mahveden bugünün hakimleri ve savcılardır” ifadelerin yer verdi.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP’den ayrılıp Memleket Partisi’ni kuran ve Genel Başkan seçilen Muharrem İnce, FOX TV'de yayınlanan “Çalar Saat” programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

BÖYLE BİR SİSTEMDE BAŞARI MÜMKÜN DEĞİL

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren İnce, “Bu sistem, padişahlıktan daha kötüdür. Bir padişah kadı atayamazdı. Şeyhülislam atardı kadıyı. Kadının karşılığı bugün hakim, yargıç. Erdoğan kadı atıyor mu? Zaten kadı atıyor, hakim atadığı da tartışılır… Padişahın partisi var mıydı? Padişahın partisi de yoktu. Erdoğan'ın bir de partisi var. Padişahın sadrazamı vardı. Yani başbakanı vardı. Erdoğan'ın başbakanı da yok. O kadar kötü bir sistem ki; yargıçlar, milletvekilleri, bakanlar, valiler, her şey ona bağlı… Böyle bir sistemde başarı mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

HER ŞEYİ KENDİNE BAĞLAYAN SİSTEM TÜRKİYE'Yİ UÇURUMA SÜRÜKLEYECEKTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde on binlerce imzanın beklediğini belirten İnce, “Yurtdışında büyükelçiliğe gidecek aşçıyla dahi ilgileniyor. Siz de olsanız, ben de olsam, başkası da olsa her şeyi kendine bağlayan bir sistem Türkiye'yi bir uçuruma sürükleyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK YARGISINI DÜZELTMEDEN GELECEĞE GÜVENLE BAKAMAZ

“Yargıç atama töreninin sarayda ne işi var?” diye soran İnce, şunları söyledi: Yok mu bu ülkenin yüksek yargısı? Gidersiniz orada bunları yaparsınız. Türk yargısını düzeltmeden geleceğe güvenle bakamaz. Türkiye'deki yargının hali içler acısıdır. Türkiye'de yargı dip yapmış durumdadır, yüzde 20'lere düşmüştür güven. Buradan barış, huzur, refah, zenginlik, umut çıkması mümkün değildir. Türkiye'nin önünün açılması, hakimlere ve savcılara bağlıdır. Kendilerine gelmeleri lazım. İktidarın yalakası olmaktan, iktidarın sopası olmaktan çıkmaları lazım.

“NE DEDİĞİNE DEĞİL, NE YAPTIĞINA BAKMAK LAZIM”

Muharrem İnce, dün Erdoğan’ın yeni atanan hakim-savcılara “Hiç kimsenin önünde eğilmeyin. Hiçbir çıkar grubuyla birlikte hareket etmeyin” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise “İmamın ne dediğine değil, yaptığına bakmak lazım” diye karşılık verdi.

Türkiye’nin iyi yönetilmediğini ifade eden Muharrem İnce, şöyle devam etti: Türkiye'de akıl yok, bilim yok, zeka yok, ortak hiçbir şey yok. Hiç kimse Erdoğan'a itiraz edemiyor. Kendi başına kararlar veriyor, saçma sapan kararlar veriyor. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç' gibi kendi iktisadi teorisi var. Buna dünyada inanan yok, güvenen yok. Türkiye güvenini yitirmiş, risklerle dolu bir ülke olmuş ve Türkiye'de hukuk yok olmuş. Böyle bir ortamda ekonominin canlanması mümkün değil. Hakimler, savcılar şunu bilmelidir: Geleceğimizi onlar mahvediyor. Ekonomik geleceğimizi mahveden ekonomistler değil; yargıçlar, savcılardır..