İnönü’nün anıtının önüne kaykay pisti

Zonguldak'ta sahil kesiminde devam eden çevre düzenlemesinde bir ayıba imza atıldı. Proje kapsamında, parkın içinde bulunan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü heykelinin tam önüne, paten ve kaykay pisti yapılıp rampa konuldu. Çeşitli anma ve törenlerde kullanılan alan da büyük oranda kullanılamaz hale geldi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Paravanlarla kapatıldığı için görüşü engellenen bu ayıp, çalışmalar sona yaklaşırken anlaşıldı. Daha önce de Valilik binasının dış cephesinde yer alan Atatürk'ün ‘Gençliğe Hitabesi' onarım gerekçesiyle kaldırıldı ve tekrar konulmadı. Atatürk'ün kenti ilk kez ziyaretinde ayak bastığı tarihi iskele ve Atatürk'e çiçek veren kız heykeli de söküldü. Türkiye'nin kurucu değerleriyle uğraşmaya kimsenin hakkı yok.”