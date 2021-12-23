İşe gitmeden yevmiye yazdıran eski sendikacı sürgün edildi

Zonguldak TTK'da (Türkiye Taş Kömürü) çalışan eski sendikacı ve Amele Birliği Yönetim Kurulu üyesi Osman Tutkun, işe gitmeden kartının başka bir madenciye bastırarak kendisine yevmiye yazdırdığı ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

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Eski Sendikacı Osman Tutkun'un iş yerine gitmeden bir başka madenci arkadaşına verdiği kartla yevmiye yazdırdığı ve kartı basan işçinin PDKS kameralarına yakalandı.

Kurumun görüntülü personel tanıma kart sisteminde Osman Tutkun'un iş yeri bilgileri, giriş ve çıkış saatleri yer alırken, Osman Tutkun yerine bir başka madencinin karta basarak yevmiye yazdırdığı belirlendi. Olayın ortaya çıkmasının ardından tepki çeken Tutkun’un bu işlemi defalarca yaptığı iddia edildi.

“İYİ NİYET ÇERÇEVESİNDE BU HATAYI YAPTIM”

Olayı yaşandığı gün Amele Birliği toplantısına katılmak için iş yerinden ayrıldığını söyleyen Tutku, “Toplantının uzaması sonucunda, iyi niyet çerçevesinde bu hatayı yaptım. Çünkü ocak çıkışı sivil yapıldığından sorun oluşturabileceğini tahmin etmedim. Ben maden işçilerin oyları ile seçilmiş birisiyim. Onlara hizmet amacı ile yapılan işlemleri takip etmek zorundayım.

Aldığım oyları hak etmek adına ben mücadele veriyorum. Geçmiş yıllardan beri süre gelen bu çalışma anlayışı ile çalışıyorum. Ben ne toplumu ne de ailemi utandıracak bir şey yapmadım. Ben madenciyim. Ve Madenci kardeşlerimin oyları ve destekleriyle geldiğim görevi layıkıyla en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum” dedi.

“TTK OSMAN AĞA’NIN TEKKESİ DEĞİL”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Teşkilatlandırılma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Osman Tutkun'un maden işçisine örnek olması gereken bir isim olduğunu söyledi. Osman Tutkun’un 2002 yılından beri çalıştığını ve sendikacı olduğunu belirten Tayfun Demir, “PDKS Kurallarına göre 35. maddede belli.

Başkasına PDKS kartını okutmak teşebbüsünde bulunmak, işe gelmediği halde giriş çıkış hareketinde bulunmasında bastıranın iş yeri değişikliği, basanın da iş hakkı fes edilir. Dolayısıyla biz bu arkadaşlarla ilgili sendika adına girişimlerimizi yaptık. Bizden özür diledi bir daha yapmayacağını söyledi. Bu arkadaşımız hala yönetici. Yöneticiliği bilmiyorsa o koltukta oturmasına gerek yok.

İKİSİDE SÜRGÜN EDİLDİ

Yaşanan olaylar üzerine TTK Disiplin Kurulu toplandı yaptı. Toplantı sonunda Osman Tutkun ve onun yerine kart okutan madencinin sürgün edilmesine karar verildi. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun kararı onaylanacağı öğrenildi.

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