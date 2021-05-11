İşkencedere’de jandarmayla görüşen CHP’li Torun çalışma alanını inceledi

İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat'ın yapacağı taş ocağına karşı mücadele eden köylülere destek vermek için bölgeye giden CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ve beraberindekiler, şirket tarafından çalışma yapılan alana alınmadı. Demir kapı önünde bekletilen Torun, bir görevli ile konuşarak kendilerinin içeri alınmasını istedi. Ancak, görevli yetkili birine soracağını söyleyerek uzaklaştı.

“KİMSEYLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYORUZ”

Kapalı demir kapının açılarak yanındakilerle birlikte içeriye girip inceleme yapacaklarını söyleyen Seyit Torun, “Biz kimse ile karşıya karşıya kalmak istemiyoruz. Biz zorla gireriz. Sizden rica ediyorum bu kapıyı açın. Bu yaptığınız çok bir şey değil. Beni burada bakanın da durduramaz, cumhurbaşkanın da durduramaz” dedi.

Şirket görevlisi ise yetkiliyle görüşeceğini ileri sürerek, “Siz gelin. Diğerleri beklesin” diyerek uzaklaştı.

JANDARMA KAPIYI AÇTI

Sözlü tartışmanın ardından Seyit Torun, jandarma komutanıyla görüştü. Bir süre sonra da Torun ve yanında bulunanlardan bir kısmı çalışma yapılan alana girdi.

Bölgede ağaç katliamı yapıldığını dile getiren Torun, bakanlığın bir an önce bu yanlıştan geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Torun, sosyal medya hesabından da yaşanan tartışmanın görüntülerini paylaşarak, “Feriştahınız gelse, İkizdere halkının talana karşı mücadelesinden vazgeçiremeyecek! Bizler gücünü zorbalıktan alan iktidara rağmen, halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DEMİR KAPI ÇEKİLMİŞTİ

İyidere Lojistik Liman İnşaatı’nda kullanılmak üzere İkizdere İskencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından açılmak istenilen taş ocağına karşı günlerdir mücadele eden köylüler, geçtiğimiz günlerde iş makinelerinin çalıştığı alana gidince demir kapıyla karşılaşmıştı.

Taş ocağı için iş makineleri tarafından açılan yolun girişi demir kapıyla kapatılmış, jandarma nöbet tutmaya başlamıştı.

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