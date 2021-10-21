İsmet İnönü’nün kırık mezar taşına tepki

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan emekli bankacı ve iş insanı Neclet Öcal, gittiği Anıtkabir ziyareti sırasında İsmet İnönü’nün mezar taşının kırılmış olduğunu gördüğünde şok olduğunu söyledi. Öcal “Ömrü şan ve seferle dolu Ata’mızın silah ve kader arkadaşının mezar taşının yerde, kırık ve atıl vaziyette durduğunu görünce üzüldük” diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası emekli bankacı 62 yaşındaki Neclet Öcal Bodrumlu iş insanı arkadaşı ile birlikte gittiği Ankara'da güne Anıtkabir ziyareti ile başlamak istediğini söyledi.

Öcal SÖZCÜ gazetesine yaptığı açıklamada “İki arkadaş Ankara’ya bir takım görüşmeler için gittik. Güne Anıtkabir’i ziyaret etmeden başlamak istemedik. Ulu önder Atatürk’ü ebedi makamında ziyaret ettikten sonra ülkemizin ikinci Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı İsmet İnönü paşamızın da Mozele’sini ziyaret etmek istedik ancak görevliler Mozele'nin tadilatta olduğunu söyledi. Yine de uzaktan da olsa bir bakmak ve dua okumak istedik” dedi.

PANELLERLE KAPATMIŞLAR MEZAR TAŞINI KIRMIŞLAR

Öcal açıklamasının devamında ise “İsmet İnönü'nün mezarının yanına vardığımızda bir köşesi açık kalmıştı o açık köşeden baktık. Ömrü şan, şeref ve seferlerle dolu Ata’mızın silah ve kader arkadaşının mezar taşının yerde, kırık ve atıl vaziyette durduğunu gördük, şok olduk, bizimle birlikte bu manzarayı başkalarıda gördü, gören vatandaşlarımızda üzüntülerini dile getirdi” diye konuştu.

KASIT OLMAYABİLİR AMA O MANZARAYI HERKES GÖRÜYOR

Anıtkabir ziyaretinde Öcal ile birlikte olan Bodrumlu iş insanı evli ve iki çocuk babası 35 yaşındaki Volkan İlgüz ise “18 Ekim günü Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşı İszmet İnönü’nün bulunduğu Anıtkabir’i ziyaret ederek duat etmek istedik. Durumu hemen en yakın görevlilere ileterek bu durumun düzeltilmesini çünkü Anıtkabire ziyaret eden yerli ve yabancı herkesin bu manzarayı gördüğünü ve İsmet İnönü'nün kırılan mezar taşının gelişigüzel oraya atıldığının görüldüğünü söyledik. Mezar taşı ile birlikte bizim de kalbimiz kırılıp bir kenara atılmıştı. Çünkü o sadece bir mezar taşı değil aziz Türk milletinin vefa ziyaretgahı bizim için. Yetkilileri bu yanlışı düzeltmek üzere göreve davet ediyoruz.Mezar taşı kırılmış yenilenecek olabilir, ama o manzara gösterilmemiydi, bir kasıt olduğunu düşünmüyoruz ancak bir hatalı ve yanlış durum olduğunu düşünüyoruz. Umarım o kötü manzara ortadan kaldırılır” dedi.

İlgüz ve Öcal İsmet İnönü’nün tadilatta olan ve kırık mezar taşının bulunduğu fotoğrafları SÖZCÜ ile paylaştı.