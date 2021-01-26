İstanbul Bahçelievler Belediyesi memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İstanbul Bahçelievler Belediyesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesi'nin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlara sahip ve KPSS puanı en az 60 olması şartıyla 78 memur alacak.

Adaylar 8 Mart ve 12 Mart tarihleri arasında; memur kadrolarına yapılacak başvurular için; adayların yukarıda sayılan başvuru belgelerini şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda basvuru@bahcelievler.bel.tr internet adresinden yapılabilecektir. Zabıta Memuru kadrolarına yapılacak başvuruların ise; adayların başvuru için gerekli belgelerle birlikte belirtilen adrese şahsen başvurması gerekmektedir.

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