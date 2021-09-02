İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın yeni A Takımı belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde beklenen kan değişimi gerçekleşti. Gerçekleşen değişimle 13 il emniyet müdür yardımcısı, 19 şube müdürü ve 12 emniyet müdürünün yerleri değişti.

Habip ATAM

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Geçen yıl 16 Haziran’da İstanbul Emniyet Müdürü koltuğuna oturan Zafer Aktaş, görev süresinin 15. ayında ekibini yeniledi. 13 il emniyet müdür yardımcısı, 19 şube müdürü ve 12 emniyet müdürünün yerleri ‘valilik oluru’yla değiştirildi. Aktaş'ın çalışacağı yeni kadro da belirlenmiş oldu. İlçelerden sorumlu il emniyet müdür yardımcılığı sistemi de aktif hale getirildi.

Rize'ye tayini çıkan Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım'ın yerine Diyarbakır'dan İstanbul'a tayin olan Abdurrahman Soğuksu getirildi.

Balıkesir'e tayini çıkan Güvenlik Şube Müdürü Fatih Tınaz'ın yerine Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürü Muhammet Hanifi Zengin’in getirilmesi dikkat çekti. Zengin’den boşalan koltuğa ise 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mesut Döner getirildi.

İlçelerden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinin aktif hale gelmesiyle birlikte İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan polis şefleri ve sorumlu oldukları ilçeler şöyle:

Cihat Dağdeviren: Bağcılar; Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Küçükçekmece.

Bağcılar; Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Küçükçekmece. Hakan Demir: Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Silivri.

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Silivri. Hakan Bolat: Esenler, Arnavutköy, Başakşehir, Esyüpsultan, Sultangazi.

Esenler, Arnavutköy, Başakşehir, Esyüpsultan, Sultangazi. Recep Tepebaş: Esenyurt, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer, Şişli.

Esenyurt, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer, Şişli. Gürhan Kaya: Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Güngören, Zeytinburnu.

Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Güngören, Zeytinburnu. Ayhan Karaduman: Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar.

Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar. Selçuk Aldemir: Adalar, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla

Adalar, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla Cevdet Hürol Öztürk: Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile.

Yeni ilçe emniyet müdürleri ise şu isimlerden oluştu:

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü: Cemal Ünlü

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü: Gürol Dikyol

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü: Abdullah Afacan

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü: Hasan Demirbağ

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü: Ercan Özmen

Çatalca İlçe Emniyet Müdürü: Ömer Erhan Konanç

Esenler İlçe Emniyet Müdürü: Murat Uzun

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü: Aykut Korkmaz

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü: Muharrem Levent Türkmen

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü: Korkut Okyay

Güngören İlçe Emniyet Müdürü: İhsan Süngü

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü: Bülent Çelik

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü: Murat Bayhan

Maltepe İlçe Emniyet Müdürü: Ali Kesikoğlu

Pendik İlçe Emniyet Müdürü: Murat Milletsever

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü: Barış Çukur

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü: Koray Şensoy

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü: Cenk Bal

Emniyet müdürü değişmeyen ilçeler ise şöyle: Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çekmeköy Fatih, Kağıthane, Kartal, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu.

BEŞ ŞUBE MÜDÜRÜ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI OLDU

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yeni dönemde bazı şube müdürlerini de farklı birimlerden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirdi.