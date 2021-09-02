İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın yeni A Takımı belli oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde beklenen kan değişimi gerçekleşti. Gerçekleşen değişimle 13 il emniyet müdür yardımcısı, 19 şube müdürü ve 12 emniyet müdürünün yerleri değişti.
Geçen yıl 16 Haziran’da İstanbul Emniyet Müdürü koltuğuna oturan Zafer Aktaş, görev süresinin 15. ayında ekibini yeniledi. 13 il emniyet müdür yardımcısı, 19 şube müdürü ve 12 emniyet müdürünün yerleri ‘valilik oluru’yla değiştirildi. Aktaş'ın çalışacağı yeni kadro da belirlenmiş oldu. İlçelerden sorumlu il emniyet müdür yardımcılığı sistemi de aktif hale getirildi.
Rize'ye tayini çıkan Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım'ın yerine Diyarbakır'dan İstanbul'a tayin olan Abdurrahman Soğuksu getirildi.
Balıkesir'e tayini çıkan Güvenlik Şube Müdürü Fatih Tınaz'ın yerine Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürü Muhammet Hanifi Zengin’in getirilmesi dikkat çekti. Zengin’den boşalan koltuğa ise 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mesut Döner getirildi.
İlçelerden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinin aktif hale gelmesiyle birlikte İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan polis şefleri ve sorumlu oldukları ilçeler şöyle:
- Cihat Dağdeviren: Bağcılar; Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Küçükçekmece.
- Hakan Demir: Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Silivri.
- Hakan Bolat: Esenler, Arnavutköy, Başakşehir, Esyüpsultan, Sultangazi.
- Recep Tepebaş: Esenyurt, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer, Şişli.
- Gürhan Kaya: Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Güngören, Zeytinburnu.
- Ayhan Karaduman: Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar.
- Selçuk Aldemir: Adalar, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla
- Cevdet Hürol Öztürk: Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile.
Yeni ilçe emniyet müdürleri ise şu isimlerden oluştu:
- Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü: Cemal Ünlü
- Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü: Gürol Dikyol
- Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü: Abdullah Afacan
- Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü: Hasan Demirbağ
- Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü: Ercan Özmen
- Çatalca İlçe Emniyet Müdürü: Ömer Erhan Konanç
- Esenler İlçe Emniyet Müdürü: Murat Uzun
- Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü: Aykut Korkmaz
- Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü: Muharrem Levent Türkmen
- Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü: Korkut Okyay
- Güngören İlçe Emniyet Müdürü: İhsan Süngü
- Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü: Bülent Çelik
- Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü: Murat Bayhan
- Maltepe İlçe Emniyet Müdürü: Ali Kesikoğlu
- Pendik İlçe Emniyet Müdürü: Murat Milletsever
- Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü: Barış Çukur
- Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü: Koray Şensoy
- Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü: Cenk Bal
Emniyet müdürü değişmeyen ilçeler ise şöyle: Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çekmeköy Fatih, Kağıthane, Kartal, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu.
BEŞ ŞUBE MÜDÜRÜ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI OLDU
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yeni dönemde bazı şube müdürlerini de farklı birimlerden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirdi.
- Filibya Saral; Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden
- Hakan Alpaslan Kırbaş; Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’nden
- Neslihan Türkün Alpay; Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü, Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’nden
- Mansur Bayraktar; Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü’nden
- Nilgün Selvi; Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı oldular.