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İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personel alacak

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 12 personel alacak.

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İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı kadrosu için 9, İdari Memur kadrosu için 1, Şoför kadrosu için 2 olmak üzere sözlü sınavla 12 personel alınacak.

Başvurular istenilen belgelerle birlikte İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği en geç 8 Kasım 2021 saat 17.30’a kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılacak.

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