İstanbul’a yeni müftü atandı

Temmuz ayında kendi isteğiyle İstanbul Müftülüğü görevinden ayrıldığını açıklayan Pro. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın yerine, Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nda açık bulunan İstanbul İl Müftülüğü’ne, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Atama Kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı Temmuz ayında kendi isteği ile görevinden ayrılmıştı. Maşalı düzenlediği veda töreninde, müftülüğün ulvi ve zor bir görev olduğunu söylemiş ve bu görevi kendisine tevdi eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmişti.

İstanbul’un yeni müftüsü Safi Arpaguş:



1967 yılında Amasya-Gümüşhacıköy’de doğdu. 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi'nden, 1990 yılında da M.Ü. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalında araştırma görevlisi oldu. 1994 yılında “Aziz Mahmud Hüdâyî'nin Nasâyıh ve Mevâiz İsimli Eseri” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını; 2001 yılında “Mevlânâ'nın Dîni Anlatım Metodu” isimli tez ile de doktorasını tamamladı. 2002-2003 yılları arasında İngiltere'de, 2010 yılında Suriye'de bulundu. 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu. Yayınlanmış çalışmalarından bazıları şu şekildedir: Mevlânâ ve İslâm, -Algı ve Anlatım-; Mevlevîlik'te Manevî Eğitim; Aziz Mahmud Hüdâyi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsûhî Ankaravî, Minhâcü'l-Fukarâ.