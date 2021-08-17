İstanbul’da 35 bin konut için adım atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi dev metropoldeki kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak üzere temmuz ayında kurduğu İstanbul Yenileniyor Platformu'na çok sayıda başvuru geldi. Gerekli kriterleri taşıyan 3 bin 600’den fazla binada 35 bin konut, 2 bin 500 ticari birim için ilk adım atıldı. Bu yapılarda şu an yaklaşık 140 bin kişi yaşıyor...

ÖZLEM GÜVEMLİ

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17 Ağustos 1999'da meydana Gölcük merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 22 yıl geçti. İstanbul merkezli büyük depremin habercisi olan 30 yıl içinde olacağı öngörülen büyük depreme hazırlık çalışmaları yıllardır tartışma konusu. Beklenen büyük depreme karşı binaları güçlendirmek için İBB kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak üzere 5 Temmuz'da İstanbul Yenileniyor Platformu kurdu.

İBB iştirakleri; KİPTAŞ, İstanbul İmar A.Ş. ve BİMTAŞ'ın yer aldığı Şehircilik Grubu'nun koordine ettiği bu yeni platformda, İstanbul'da tüm yenileme başvurularının tek bir merkezde toplanıyor. Öncelik 1999 depreminden önce yapılmış, mülkiyet sorunu olmayan yapılarda.

1601 BAŞVURU: 35 BİN KONUT, 140 BİN NÜFUS

Platforma 5 Temmuz'dan itibaren bugüne kadar yani bir ayda 37 ilçenin 404 mahallesinden bin 390 parselden, bin 601 başvuru geldi. Bunlardan kriterleri sağlayan ve ilk aşamayı tamamlayan 582 başvuruya, bilgilendirme formu gönderilerek ilk aşama tamamlandı. Bu başvuru sayısı, bir parselde birden fazla yapı olduğu için 3 bin 600'den fazla yapıda; 35 bin konut, 2 bin 500 ticari birime denk geliyor. Ve yaklaşık 140 bin kişiyi ilgilendiriyor. En fazla başvuru da Kadıköy, Küçükçekmece, Kartal, Eyüpsultan, Bahçelievler, Fatih, Bağcılar, Üsküdar, Maltepe ve Pendik'ten yapıldı.

ÖNCELİK 1999 ÖNCESİNDE YAPILAN BİNALARDA

İBB Şehircilik Grubu'nun koordinatörlüğünü yürüten KİPTAŞ A.Ş Genel Müdürü Ali Kurt, şu an için sistemde ilk etapta, 1999 öncesi inşa edilen, mülkiyet problemi olmayan ve aynı parselde birden fazla yapı bulunduranların başvurusunu aldıklarını ancak süreç içinde bu kriterleri genişleteceklerini söyledi. Kurt şu bilgileri verdi:

– 3 bin 600'den fazla yapıda 35 bin konut, 2 bin 500 ticari birimde yaklaşık 140 bin kişiyi ilgilendiren 419 farklı bölgede ilk aşamayı tamamladık. Teknik uzmanlarımız tarafından hazırlanan uygulama imar planı ve ortalama satış değerinin yer aldığı bilgilendirme formunu gönderdik. Teklif sürecine yani ikinci aşamaya geçebilmek için bilgilendirme formunda yer alan gerekli belgeler ve 3'te 2 çoğunluğun imzaladığı yetki belgesi sisteme yüklenmeli.

– Ön teklif formunu kabul edenler, yenileme bedeli üzerinden yine 3'te 2 çoğunluğun imzası ile sisteme yüklediklerinde uzlaşma yani son aşamaya geçilecek. Uzlaşma sürecini İstanbul İmar A.Ş. ve KİPTAŞ uzman ekipleri yürütecek. Projenin, ihale, yapım ve finansal organizasyonu ise KİPTAŞ'ın garantörlüğünde yapılacak. Bugün itibarıyla sisteme evraklarını yükleyen ve evrak kontrol aşamasında olan 8 adet başvurumuz var. Bu başvurular; 36 yapıda, 837 konut ve 18 ticari birim olmak üzere toplam 855 bağımsız birimi kapsıyor. Bu da 3 binden fazla kişiyi ilgilendiren bir aşama demek.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Evinin deprem tehdidi altında olduğunu düşünen İstanbullular; bilgi almak, yol haritası çıkarmak, binalarını yenilemek için ellerinde dosyalarla kapı kapı dolaşmak yerine istanbulyenileniyor.com adresine girip, birkaç bilgi ile kaydolarak yenileme başvurusunu yapıyor. Finans kuruluşu ya da müteahhitlerle muhatap olmadan, kendilerine özel hazırlanan bir taslak proje üzerinden yenileme bedelini öğreniyor. Bu noktada vatandaşın en önemli sorumluluğu, uzlaşı süreçlerini hızlandırması, 3'te 2 çoğunluğu sağlaması ve yenileme bedeli üzerinden anlaşarak, yapılarının yenilenmesi için adım atması.

120 MİLYARLIK KAYIP

TÜBİTAK MAM, Kandilli Rasathanesi ve İBB uzmanlarının hazırladıkları çalışmalara göre; İstanbul'da, Marmara Denizi'nde 30 yıl içinde, 7 ve üstü bir deprem olma olasılığı yüzde 65. İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen Deprem ve Hasar Kayıp Tahmin Çalışması’nda yer alan 7.5 büyüklüğündeki yıkıcı bir deprem senaryosuna göre; İstanbul'da çok ağır ve ağır hasarlı bina sayısı 48 bin, orta ve daha üstü hasarlı bina sayısı 194 bin olacak.

Yani binaların yüzde 22,6'sı yıkılacak, 25 milyon ton enkaz oluşacak, yolların yüzde 30'u kapanacak, 463 içme suyu noktası, bin 45 atık su noktası ve 355 doğal gaz noktası hasar görecek. Toplamda 120 milyar TL yapısal ve yapısal olmayan ekonomik kayıp yaşanacak.

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