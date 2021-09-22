İstanbul’da DHKP/C operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) yönelik 16 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince 8 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Terör örgütü DHKP-C üyelerinin bazı faaliyetlerini belirleyen ekipler harekete geçti.

16 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

DHKP/C ile bağlantılı olduğu belirtilen Direnişler Meclisi ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) içerisinde faaliyet göstererek “terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda kamuoyu oluşturma” çalışmaları yürüttüğü belirtilen örgüt üyelerine yönelik çalışmada 16 şüpheli tespit edildi.

14 ADRESE BASKIN

Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için bugün 14 adrese baskın düzenlendi. Özel Harekat ve TEM operasyon timinin de destek verdiği baskında 8 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale incelenmek üzere el konulduğu belirtildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.