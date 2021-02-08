Son dakika… İstanbul’u fırtına vurdu: Çok sayıda evin çatısı uçtu

Meteoroloji’nin bugün için yaptığı fırtına uyarısının ardından İstanbul’un birçok ilçesinde bina çatıları uçtu.

FIRTINA AĞACI KÖKÜNDEN SÖKTÜ

Silivri'de etkili olan fırtınada Fatih Mahallesi’nde bir ağaç kökünden sökülerek elektrik direğinin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesinin ardından ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekipler direkte elektrik akımını keserek ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Öte yandan sahilde bulunan bir iş yerinin tabelası yere düşerken, kaldırımda kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti.

METEOROLOJİ YİNE UYARDI

Meteoroloji tarafından yarın için yapılan uyarıda ise “Rüzgarın; güneyli yönlerden Marmara, Ege ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. İHA-DHA

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