İstanbul’da Hint keneviri üretilen sera evlere baskın

İstanbul'da polisi, bazı odalarını seraya dönüştürdükleri evlerde Hint keneviri üreten şüphelilere yönelik 11 ilçede operasyon düzenledi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Narkotik Polisi tarafından gerçkeleştirildi. Polis ekipleri, kent genelinde yapılan çalışmalarda, Büyükçekmece, Şişli, Eseyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir, Kadıköy, Kağıthane, Pendik ve Maltepe’deki 23 adreste, özel yöntemlerle sera oluşturulduğu ve Hint keneviri üretildiğini belirledi. Yapılan araştırmaların ardından adreslere operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Aramalarda, 70 kök Hint keneviri, 4 kilo ot esrar, 60 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek ve 18 tabanca mermisi ele geçirildi.

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