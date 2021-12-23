İstanbul’da kar yer yer etkili oluyor
İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu. Başakşehir'de de yağış yer yer kuvvetleniyor. Trafikteki araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşıyor.
İstanbul’da kar yağışı son 2 gündür yer yer etkili olurken bazı ilçeler beyaz örtüyle kaplandı. Başakşehir’de aralıklarla kendini gösteren kar yağışı trafikte ufak aksamalara sebep oldu, Arnavutköy’de ise çocuklar güne karla başladı.
KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI
Arnavutköy’de de binaların çatıları, parklar ve tarlalar karla kaplandı. Güne karla başlayan çocuklar kar topu oynadı. Karla oynayan çocuklardan biri,” Az yağdı çok oynayamadık. Okul çıkışında oynayacağız. Hasret kaldık kara” diye konuştu. Kar küreme araçları da yol kenarlarında hazır bekledi. (DHA)