İstanbul’da toplu taşıma araçları 29 Ekim’de ücretsiz

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sorumluluğundaki tüm toplu ulaşım araçları ile İstanbulkart’a entegre olan deniz motorlarında da ulaşım 24 saat boyunca ücretsiz olacak.

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İBB’den yapılan açıklamaya göre:

* İstanbul genelinde İstanbulkart ücretsiz entegrasyonuna dahil İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel araçları ile Şehir Hatları Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), METRO İSTANBUL'un işlettiği Metro, Hafif Metro, Tramvay, Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay araçları ve OTOBÜS AŞ'ye bağlı araçlar (İstanbul Havalimanı hatları hariç, Bakanlık kararı olması halinde Marmaray Hattı da dahil edilecektir), 29 Ekim Cuma günü (yarın) ücretsiz olarak hizmet verecek.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi; resmi gün ile milli ve dini bayramlarda vatandaşların toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için (İBB Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda) 2019 yılından itibaren bu uygulamayı hayata geçiriyor.