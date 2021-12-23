İstanbul’da yılbaşı öncesi uyuşturucu temizliği

İstanbul'da yılbaşı öncesinde uyuşturucu şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonda, 598 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Son operasyonlarla bu yıl kent genelinde ele geçirilen uyuşturucu ise 6 ton 772 kiloya ulaştı.

Habip ATAM

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda, 8 önemli operasyon düzenledi. Esenyurt ve Şişli'de 4 Aralık'ta düzenlenen baskınlarda 21 kilo metamfetamin ve 30 kilo Bonzai ele geçirildi.

TORBACIDAN YOLA ÇIKILDI 546 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekipleri yılbaşı öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırırken, ekipler Anadolu Yakası'nda sokaklarda uyuşturucu satan torbacı adı verilen bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Üzerlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüphelilerden yola çıkan polis çalışmalarını derinleştirdi. Ekipler, 14 Aralık'ta Kartal'da düzenlenen operasyonda 110 kilo ağırlığında 546 bin hap ele geçirdi.

199 KİLO ESRAR

Türkiye’ye uyuşturucu sokmaya çalışan uluslararası şebekelere yönelik de çalışma yapan polis, bazı şüphelilerin Sırbistan'dan esrar getirmeyi planladığını tespit etti. Bunun üzerine şüpheliler takibe alındı. Sırbistan'dan gelen TIR; Kapıkule Sınır Kapısı'ndan içeriye girdiğinde polis takibe aldı.

Araç, 19 Aralık'ta Çatalca'da düzenlenen operasyonda durduruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da sosyal medyadan duyurduğu operasyonda, 151 kilo Hibrit esrar (Skunk) ele geçirildi. Operasyonun devamında ise 48 kilo esrar daha ele geçirildiği öğrenildi.

PROFİLLER İÇERİSİNDEN EROİN ÇIKTI

Polisin düzenlediği bir diğer önemli operasyon ise eroin şebekelerine yönelik gerçekleştirildi. Narkotik ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu getiren bir şebeke belirleyince harekete geçti. Yapılan takiplerin ardından 20 Aralık'ta, Küçükçekmece ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda alüminyum profiller içerisine zulalanmış eroin ele geçirildi. Baskında, toplam ele geçirilen eroinin 238 kilo olduğu öğrenildi.

Polisin 1 haftada İstanbul'da düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucunun 598 kilo olduğu öğrenildi. Beş operasyonda 28 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.

1 YILDA 6 TON UYUŞTURUCU

İstanbul Narkotik Polisinin Aralık ayı içerisinde İstanbul'da ele geçirilen uyuşturucu 1 ton 100 kilo olurken, bu yıl yapılan çalışmalarda ele geçirilen uyuşturucu miktarının 6 ton 772 kiloya ulaştığı öğrenildi.

Ayrıca 3 milyon 858 bin ectasy ve captagon hap ile uyuşturucu tedavisinde kullanılan 2 milyon 72 bin sentetik hap ele geçirildiği, 4 ton 400 kilo da eroin yapımında kullanılan Asetik Anhidrit ele geçirildiği öğrenildi. Polisin 1 Ocak – 23 Aralık arasında müdahale ettiği uyuşturucu operasyon sayısının ise 42 bin 547 olduğu, 63 bin 461 kişinin de gözaltına alındığı ve 6 bin 120 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

310 TON MADDE İMHA EDİLDİ

2021 yılında yapılan operasyonlarda ele geçirilen, aralarında alkol ve tütün mamullerinin de bulunduğu toplam 310 ton madde imha edildi.

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