İstanbul’un ‘yerli ve milli’ deniz taksileri suya indirildi

İBB'nin tarihi Haliç Tersanesi'nde ürettiği "yerli ve milli" deniz taksiler denize indi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deniz indirilen taksinin ilk yolcusu oldu. Ekim ayında 98 noktada seferlerine başlayacak olan 10 kişilik taksilerin ücreti UKOME toplantısında belirlenecek. İlk etapta 8 deniz taksi faaliyete girerken bu rakam 2022'nin ilk çeyreğinde 50'ye ulaşacak.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları A.Ş'nin, Haliç Tersanesi'nde üretimine başladığı 50 adet deniz taksinin ilk 8'i 24 Eylül Dünya Denizcilik Günü'nde, suya indirildi. Haliç Tersanesi'nde deniz taksilerin tanıtımını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin onlarca yıl sonra deniz vasıtası üretimine dönük ilk adımını attığını söyledi. Ulaşım alanında denizin payının çok iyi noktada olmadığını belirten İmamoğlu, “Denizden daha fazla faydalanmalı ve denizin payını mutlaka yukarılara taşımalıyız. Deniz taksi, aslında bu amaçla İstanbul’a hem nitelik hem de hızlı ulaşım açısından farklı bir soluk getirecek” dedi.

“TERSANE TERK EDİLMİŞTİ”

Projenin 2021 yılının ocak ayında başladığını ve kısa sürede ilk üretimin yapıldığını anlatan İmamoğlu, taksilerin Haliç Tersanesi'nde üretilmesinin ayrı bir önem taşıdığını vurguladı. İmamoğlu “Tersane görev geldiğimizde bomboş terk edilmiş bir alandı. Buradaki ustalar, çalışanlar öyle kolay yetişen insanlar değil. İşlerinin erbabı ve işini iyi yapan insanlar. Geldiğimizde iş üretmedikleri için yüzlerindeki hüznü görmüş bir belediye başkanıyım. Kabiliyetli arkadaşlarımıza tekrar üretebilme fırsatını tanımış olduk. Sıfır liradan neredeyse 120 milyon liraya bu tersanede üretim yapılarak elde edilen bir kapasiteden bahsediyoruz. Bir nevi yerli ve milli bir ürünü de denize indirmenin keyfini yaşıyoruz. Yüzyıllar öncesinde Fatih Sultan Mehmet’in döneminde üretime başlayan böylesi bir tersanenin bugün üretebiliyor hale gelmesi de bizim hem bu topraklara hem bu kadim kültüre duyduğumuz saygının ve sorumluluğun karşılığında elde ettiğimiz bir başarıdır” diye konuştu.

“İSTANBUL’A HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İmamoğlu, farklı ruhsatlara sahip deniz araçlarını tek bir sistemde toplamayı amaçladıklarını da kaydetti. Geçmişte uygulanan Deniz Taksi modeline işlerlik kazandırılmadığını hatırlatan İmamoğlu, “Ne yazık ki yıllar boyu, tam şu karşıda, bir hurdaya dönmüş biçimiyle -ki zorla kaldırdık onları da buradan- bertaraf olmuş bir süreç değil, tam aksine işletilebilir, sürdürülebilir bir mekanizmayla hayatı kolaylaştıracak, akılcı bir sistemle İstanbullulara hizmet etmeye devam edecek. Bizim, bu hizmet tutkumuz büyük. Bu hizmet tutkumuzun önünde, hiçbir şey duramaz. Ne derlerse desinler; biz, İstanbul’a hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“3,5 MİLYON EURO TASARRUF SAĞLADIK”

Şehir Hatları A.Ş Genel Müdürü Sinem Dedetaş da konuşmasında projenin finansal boyutuna dikkat çekerek “Tekne üretim malzemeleri dahil, tüm ihtiyaçların satın alma süreçleri şirketimiz tarafından yapıldı. Bu sayede ana ekipmanlarda yüzde 23'lük (1,5 milyon Euro) pazarlık performansı sağlayarak, aldığımız ekipmanlarda en yakın tedarikçi ile yüzde 17,5'luk (850 bin Euro) fark yakaladık. Şirketimizin pazarlık gücünü, ilk yerli ve milli Deniz Taksi üretiminde bu şekilde göstermiş olduk. Dışarıdan hazır tasarım alarak başka bir tersanede üretim yaptırmak yerine süreci bünyemizde yürütmemizin tekne başına kazancı, 70 bin Euro. Bu da bu projenin toplam bütçesinde 3,5 milyon Euro tasarruf anlamına geliyor. Kapanma noktasında iken devir aldığımız Haliç Tersanesinde bugün denizci vizyonumuzun en önemli göstergelerinden birine şahitlik ediyoruz” diye konuştu. Dedetaş, tersanenin cirosunun 2019 yılında 1 milyon lira iken bu yıl 125 milyon liraya çıkacağını da açıkladı.

İLK MÜŞTERİ İMAMOĞLU OLDU

Konuşmaların ardından, İmamoğlu ve Dedetaş, “Kırlangıç” isimli deniz taksinin ilk müşterileri oldu. Haliç Tersanesi'nden, İBB İletişim Koordinatörlüğü'nün bulunduğu Sütlüce'deki iskeleye kadar deniz taksi ile gittiler.

50 TAKSİNİN 5'İ HİBRİT OLACAK

Haliç Tersanesi'nde, üretilen toplam 50 taksinin 5'i ‘hibrit sevk sistemli' olacak. Bugün suya indirilen 8 taksi, Ekim ayında hizmete girecek. Yıl sonuna kadar 45 deniz taksinin üretimi gerçekleştirilecek. Hibrit sistemli deniz taksilerin üretimi ise 2022 yılı Şubat ayında tamamlanacak. 10 yolcu kapasiteli deniz taksiler, bir uygulama ile ilk etapta 98 iskeleden çağrılabilecek. İleride paylaşımlı kullanım özelliği de eklenerek “Taksi Dolmuş” gibi hizmet vermeye de başlayacak. Taksiler, ayrıca iskeleden bağımsız olarak, yanaşabilecekleri her yere çağrılabilecek. Engelli rampası sayesinde fiziksel engelli yolcuların rahatlıkla kullanabileceği bir şekilde tasarlandı. Deniz taksilerde, taksimetre modeli ile sabit bir açılış ücreti olacak. Belirli bir mil aşıldıktan sonra, mil başına ücret eklenecek. Ücret tarifesi UKOME tarafından belirlenecek.