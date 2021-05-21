İYİ Parti Rize İl Başkanı Özyanık: Provokasyon günler öncesinden hazırlandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize’de gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaşanan olayların önceden planlandığı belirtildi. İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık, il merkezinde bulunan üst geçitlerin her iki tarafına “Burası Rize. Laf ettirmeyiz Reis’e” diye pankartlar asıldığını, Çayeli’nde ise geceden AKP’liler tarafından Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu afişlerin konulduğu söyledi.

128 MİLYAR DOLAR NEREDE AFİŞİNİ KALDIRANLAR BİZDEN SAVCILIK KARARI İSTEDİ

Akşener’in kente gelmesine saatler kala sabah yol güzergahında arkadaşlarıyla birlikte dolaştıklarını dile getiren Özyanık, “Emniyet Müdürü ile Genel Başkanımız gelmeden önce görüşerek durumu anlattım. Bir Genel Başkan olduğunu, daha önce bakanlık yaptığını belirterek tedbirlerin alınmasını istedim. Bana tüm tedbirlerin alınacağını söyledi. Kente geleceği gün de sabah arkadaşlarla çıkıp, yol güzergahını eksik var mı diye dolaştık. Her şey normaldi. Pankart falan yoktu. Sonra biz İkizdere’ye geçtik. Bir süre sonra partiden arkadaşlar üst geçitlerde pankartlar olduğunu söyledi. Ben de Emniyet Müdürü’nü arayarak bunların kaldırılmasını istedim. Ama 128 milyar dolar nerede afişlerini apar topar kaldıranlar bana ‘savcılık kararı gerekiyor’ dedi. Zamanın kısa olması ve programda olduğumuz için savcılığa başvuru yapamadık” dedi.

“PANKARTLARI POLİSLER KORUYOR”

Emniyetin istese afişleri kaldırabileceğini vurgulayan Özyanık, “Emniyetten olumsuz cevap alınca arkadaşlar afişleri kaldırmak için üst geçitlere gidiyor. Ancak polislerin orada afişlerin başında nöbet tuttuğunu görüyorlar. Onlara afişlerin kaldırılmasını söylüyorlar. Onlarda emir olmadan kaldıramayacaklarını belirtiyor. Biz, ‘Şehrimize hoş geldiniz’ diye hazırladığımız pankartlara bile zorla izin alıyoruz. İşin ilginç tarafı o afişler hala duruyor. İstese emniyet kaldırabilir. Ama talimat almış” diye konuştu.

“PROVOKASYON BİRKAÇ GÜN ÖNCEDEN BAŞLADI”

Meydana gelen olayların Rize halkının geneliyle bir alakası olmadığı dile getiren Özyanık, bu olayları çıkaranların bir grup olduğunu söyledi. Özyanık, yapılan provokasyonun birkaç gün önceden hazırlandığı ileri getirerek, “Böyle onlarca afiş hazırlayacaksın, onları asacaksın. Bunlar bir günlük işler değil. Bunları 3-4 gün önceden hazırlamışlar. Çayeli’nde ilçe binamızın yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını geceden astılar. Sokaklara afişler koydular. Üye kayıt standını esnaf ziyareti yapacağımız sokağa geceden yerleştirdiler. Ama Rize halkı bunlara uymadı. Genel Başkanımız esnaf ziyaretini ‘Cumhurbaşkanı Akşener’ sloganlarıyla dolaştı. Esnaf ve vatandaşlar başkanımızdan yaşanan olaylardan dolayı özür dilediler” diye konuştu.

“AKP İLÇE BAŞKANI DA OLAYLARIN İÇİNDE”

Çayeli’nde meydana gelen olaylardan sonra video ve fotoğraflarda inceleme yaptıklarını belirten Özyanık, “Bu olaylar belli bir grup tarafından yapıldı. Çayeli’ndeki olaylarda Çayeli AK Parti İlçe Başkanı da var. Görüntülere yakalanmış. AK Parti Rize Milletvekili, sosyal medya hesabından afişi paylaşıyor. Ona sahip çıkıyor. Kimlerin yaptığı belli. Ama bu olaylar partimizi Rize’de güçlendirmiştir. Bu yapılanlar bizim kültürümüze yakışmamıştır” dedi.

“AKP VEKİLDEN AFİŞLİ PAYLAŞIM”

AKP Rize Milletvekili Muhammed Avcı, dün 15:52 sosyal medya hesabında afişin fotoğrafını paylaşarak, “Günlerdir provokasyon peşindeler! Rize'ye diğer illerden toplama adeta tahrik gücü kalabalıklarla geliyorlar, adına da esnaf ziyareti diyorlar. Cumhurbaşkanının memleketinde denenecek her oyun, oyun kurucuları mahcup eder. Burası Rize, laf ettirmeyiz Reis'e” ifadelerini kullandı. Ardından da, “Kendi ülkenin Cumhurbaşkanına katil benzetmesi yapıp, iki gün sonra onun en çok destek gördüğü, en çok sevildiği ilde, baba ocağında böyle bir program hangi maksatla düzenlenir? Bunun adı provokasyon değil de nedir?” diye yazdı.