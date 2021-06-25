İYİ Partili isimden iddialı çıkış: Birinci parti olmazsak istifa edeceğim

15 günlük gündem değerlendirmesinde geçtiğimiz hafta babalar günü nedeniyle çiçek gönderen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek başlayan İYİ Parti İl Başkanı Avukat Oğuz Hocaoğlu, “Eleştiri ve övgü de nezaket çerçevesinde olmalıdır. Halk en alttan, en yukarıya kadar, bizlerden ülke, vatan için iyi şeyler yapmamızı bekliyor, kavga ve hakaret siyasetinden bıktı. Hizmet, hoşgörü ve saygı bekliyor. Gaziantep'te tüm siyasi parti temsilcileri, Sayın Valimiz ve tüm bürokratlar saygı ve sevgi sınırı aşmadı, inşallah bundan sonrada aşmayacaktır. Gaziantep bizden hizmet bekliyor” dedi.

İTTİFAK RUHUNA UYMADIK, SEÇİMİ KAYBETTİK

Açıklamasının devamında, CHP'nin Gaziantep'te düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı nedeniyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İl Başkanı Neşet Uçar'a teşekkür eden Hocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gaziantep bir zamanlar CHP'nin kalesiydi. İtiraf edeyim son 15 yıldır AKP'nin kalesi. Ancak, son seçim Sayın Fatma Şahin, başta olmak üzere, AKP'li ilçe belediye başkanları Gaziantep'te başarılı olduğu için değil; CHP ve İYİ Parti ittifak ruhuna uygun davranmadığı, bu bilinçte olmadığı ve halkı ikna edemediği için AKP kazandı. Özetle onlar iyi değildi, biz kötüydük. Hatalarımızdan ders aldık. En büyük ders ise bir AKP milletvekilinin ‘Öküzün trene baktığı gibi bakıyorlar' demesine rağmen Gaziantep AKP'ye oy verdi. Bu olgu sözün bittiği yer, doğru resim ise, Gaziantep halkının çaresizliğinin göstergesidir.”

GAZİANTEP’TE BİRİNCİ PARTİ OLMAZSAK İSTİFA EDECEĞİM

Önümüzdeki ilk seçimlerde ittifak olsun, ya da olmasın Gaziantep'in İYİ Parti'nin kalesi olacağını savunan İl Başkanı Hocaoğlu bu konuda iddialı bir açıklama da bulunarak şöyle dedi:

“Değişim başlamıştır. Eğer partim Gaziantep'te 1.parti olmazsa, il başkanlığı görevinden istifa edeceğime söz veriyorum. Gaziantep'te gidilmedik köy, girilmedik ev bırakmayacağız. Gaziantep için üreten, çalışan herkesin ayağına gideceğiz. Sanayiciden, çiftçiye, esnaftan, sanatçıya, doğa hareketinden, eğitime, Z kuşağından, yılların eskitemediği siyaset üstatlarına kapı kapı gezeceğiz. Tek kırmızı çizgimiz terördür. Bu vatanı canından çok seven herkesi göreve çağırıyoruz. Daha İYİ bir Gaziantep için el ele olacağız. Bir devir kapanmıştır. İYİ Parti Gaziantep'in kalesi olacaktır. Gaziantep'te değişim başlamıştır, bu değişimi Gaziantep halkı sandıkta yapacaktır, biz yalnızca aracı olacağız.”

TAVUKTAN MEDET UMMAYIN

Açıklamasının devamında, Büyükşehir Belediyesi'nin yumurta tavuğu dağıtması ve kelebek larvası almasını eleştiren Hocaoğlu eleştirilerinin devamında şunları söyledi:

“Sayın Fatma Şahin, yumurta tavuğu dağıtmak için Tarım İl Müdürlüğü'ne sekretaryasını yaptırdın. Parasını 3 ay önce Büyükşehir Belediyesi hesabına yatırttın. Bu da yetmiyor gibi, ilçe belediye başkanlarını, devletin kaymakamlarını yanına aldın, sabahtan akşama kadar vatandaşı beklettin, sonrada AKP mitingine, bedava yumurta tavuğu dağıtımı şölenine çevirdin. Artık İYİ Parti var halkın sesi var. Tavuktan medet umma. Milletin parasını millete sadaka gibi verme.Hayvanat bahçesine kelebek larvası almışsınız. Hiç şaşırmadım. Tüm magazin programlarının baş aktörüsünüz. Ekmek bulamayanlar pasta yesin ironisi Gaziantep'te gerçek oldu. Tavuk dağıtma şöleni, baklava, katmer festivali, Gaziantep'te halkın tek sorunu sabah katmer mi yesek, beyran mı içsek olunca, tabiî ki 400 bin liraya kelebek alırsınız.”

SEN AÇIKLAMAZSAN BEN AÇIKLAYACAĞIM

Eleştiri oklarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na da yönelten İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu bu konuda da şöyle dedi:

“Sayın Tahmazoğlu, dağıttığın saatlerin, bisikletlerin para kaynaklarını sana açıkla demiştim. Yoksa ben açıklarım demiştim. Artık problemi yerinde tespit edip sunacağım dedim sanırım anlamadınız. Ben anlatmasını bilirim.

Hiç merak etmeyin 5 yıl sınıf öğretmenliği yaptım. Siz rahat olun. Değişim başlamıştır. Eğer o kaynakları siz açıklamazsanız ben açıklayacağım. Gaziantep'te değişim başlamıştır. Haksızlığa uğrayan her Gaziantepli'nin yanında İYİ Parti olacaktır. Çözüm önerileri sunacaktır. Yapılan İYİ şeyleri takdir edecektir. İYİ Parti Gaziantep'in kalesi ,Gaziantepli'nin sesi, çözüm yeridir.”

400 BİN TL’LİK LANSMAN TEPKİSİ

Hocaoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, OECD Kapsayıcı Büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na davet edilmesi nedeniyle, Ankara ve Gaziantep'te düzenlenen lansman toplantısına 396 bin 432 TL harcanmasına da tepki gösterirken, “Bu paranın kaynağı ne?” diye sordu. Bu arada, aynı konuda CHP'den de tepkiler geldi. CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, “Gaziantep'te yurttaşlarımız yoksulluk nedeniyle intihar ederken, her defasında bir başka ocağa ateş düşerken Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin kelebek pupası, OECD reklamına yüz binlerce lira harcaması siyasal tercihtir” dedi.