İYİ Partili Kavuncu: ‘Hudut Namustur’ afişleri, emniyet güçleri tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ gerekçesiyle kaldırılmak isteniyor

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu İstanbul'un 39 ilçesinde asılmaya başlanan 'Hudut namustur' afişlerinin, emniyet güçleri tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' gerekçesiyle kaldırılmak istendiğini söyledi.

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Mültecilerin Türkiye sınırlarından kaçak yollarla akın akın gelmelerine tepki olarak İstanbul’un 39 ilçesinde asılmaya başlanan ‘Hudut Namustur' yazılı pankartlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Biz bir siyasi partiyiz. Ülkedeki yanlış politikalarla ilgili endişelerimizi demokratik yöntemlerle ifade etme hakkımız var. Emniyet, ‘Hudut Namustur’ afişlerimizi ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ gerekçesiyle kaldırmak istiyor. Gelinen noktada, biz iktidarın yanlış politikalarıyla ilgili eleştirimizi yaptık, bu politikaları eleştirmeye de devam edeceğiz. Ama bunu yaparken de; bu durumun faturasını ülkemize sığınmış masum insanlara asla çıkarmayacağız” dedi.

Kavuncu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında yaptığı konuşmanın videosunu da paylaştı. Videoda Kavuncu şu ifadeleri kullandı:

* Altındağ’da yaşanan provokasyona açık olayların İstanbul’da yaşanma ihtimaline karşı biz bugün siyasetçi sorumluluğuyla bir araya geldik. Buradan şu çağrıyı yapmak istiyorum. İktidarın yanlış politikaları sonucu Türkiye’nin geldiği bu durumun faturasını masum insanlara çıkartmanın bir anlamı, mantığı yoktur.

* Kimse kendini devlet yerine koymasın. Devletin yapması gereken, güvenlik güçlerinin yapması gereken işi birileri yapmaya kalmasın, ülkeyi ateşe atmasın, provokasyona mahal vermesin. Suçun şahsiliği ilkesi çok önemli, bunun da altını çiziyorum.

* Bir kişinin veya birkaç kişinin yaptığı bir alçaklıktan dolayı, bir cinayetten dolayı veya bir kötülükten dolayı bütün bir kesimi, bütün bir grubu zan altında bırakacak, suçlayacak, ötekileştirecek bir dil bize yakışmaz, doğru da değildir, kabul edilemez.

* Dolayısıyla bu konuda azami derecede hassasiyet gösterme mecburiyetimiz var. Özellikle göçmen nüfusun yoğun olduğu ilçelerdeki arkadaşlarımızla da biz bu durumu değerlendirdik.

* İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları olarak böyle bir yaklaşımı, böyle bir üslubu, böyle bir tarzı ilk günden beri şiddetle reddettik, bugün de reddediyoruz, önümüzdeki dönemde bu hadiselerin ortalığı yangın yerine çevirecek noktaya gelmemesi için de hepimiz üstümüze düşen sorumlulukla hareket ediyoruz.