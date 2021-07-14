İYİ Partili Koray Aydın’dan TRT atamasına sert tepki

TRT’ye yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın da yönetim kurulunda yer alması tepkilere neden oldu.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, bu atamaya çok sert tepki gösteren isimler arasındaydı.

Hilal Kaplan'ın ataması için Koray Aydın, “Türk Bayrağı'nın adının değişmesini teklif eden; bebek katiline “öldürmeyi değil, yaşatmayı seçti” diyen, devleti “seri katil” ilan eden sözde gazeteci, bugün TRT yönetimine girdi. Türklüğe düşman birinin, Türk Milleti'nin vergileriyle maaşa bağlanması kadar daha ne acı olabilir?” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAPILMADIĞINA ŞÜKREDELİM”

Hilal Kaplan'ın “TSK, gerçekten Peygamber Ocağı olsaydı arife günü kan döker miydi?” şeklinde Tweet'i olduğunu hatırlatan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise, “Milli Savunma Bakanı yapılmadığına şükredelim” yorumunda bulundu.

“TRT’NİN ÇİFTLİK KAHYALARI”

Lütfü Türkkan, ayrıca TRT Haber'de geçtiğimiz günlerde tepki çeken KJ ile ilgili de bir paylaşımda bulundu. Bulgaristan'daki seçimler için Türkiye'de 17 ilde sandık kurulduğu haberini yapan TRT Haber'in, “Türkiye'de Bulgarlar oy kullanıyor” şeklindeki KJ'si için Lütfü Türkkan, “Türkiye'deki Bulgarlar değil, Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşı Türkler onlar. TRT'nin çiftlik kahyaları bunu bilmez, öğreteceğiz” ifadelerine yer verdi.