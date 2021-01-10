İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Pasaport İskelesi açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Agamemnon Yüzer İskelesi'nin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın izniyle 2017 yılında hizmete girdiğini belirtti.

“SOYER'İN YAPIMIYLA VE ADIYLA BİR İLGİSİ YOKTUR”

Tarihi Pasaport İskelesi'nin adının değişmediğini ve asla da değişmeyeceğini belirten Büyükşehir Belediyesi, “Pasaport iskelesi tadilata alındığından, gemilerin yanaşması için Urla'dan geçici olarak getirilen ‘Agamemnon' isimli yüzer iskele 2017 yılında yaptırılmıştır.

Tunç Soyer'in iskelenin yapımıyla da adıyla da bir ilgisi yoktur. Birkaç gün sonra Urla'daki yerine dönecek olan yüzer iskele adını, Balçova'da hizmet veren Tarihi Agamemnon Kaplıcalarına ithafen turistik amaçla alır” ifadelerini kullandı.

“BAKANLIĞIN İZNİYLE 2017 YILINDA HİZMETE GİRDİ”

Büyükşehir Belediyesi yapılan açıklama şöyle devam etti:

“Tartışmaya konu edilen Agamemnon Yüzer İskelesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın da izniyle 2017 yılında hizmete girmiştir. Yüzer iskele, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Alsancak Pasaport Vapur İskelesi'nde başlattığı tadilat çalışmaları nedeniyle 29 Ekim'de Urla'dan geçici olarak getirilmiş, körfez içi sefer yapan İZDENİZ yolcu gemilerinin yanaşabilmesi için mevcut iskelenin yakınına bağlanmıştır.

Tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa bir süre sonra tekrar Urla'ya götürülecek ve aynı isimle hizmet vermeye devam edecektir. Dolayısıyla söz konusu iskelenin, taşıdığı isim nedeniyle komik suçlamaların hedefi haline getirilmeye çalışılan Tunç Soyer ve kendisinin başkanlık dönemiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.”

“DEVLETİN ZİRVESİ İÇİN HAZIRLANAN DAVETİYELERDE ‘AGAMEMNON SALONU' YAZIYOR”

‘Agamemnon' isminin uzun yıllardır kentte çeşitli tesislere ismini vermekte olduğu belirtilen açıklamada, “Balçova'daki Tarihi Agamemnon kaplıcaları da bunlar arasındadır. Kaplıcaların tanıtımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de aynı isimle yapılmaktadır.

Balçova Termal Tesisleri içindeki Agamemnon Salonu'nunda sayısız devlet törenine katılan siyasi yöneticilerin şimdi bu adı ilk kez duyuyormuş gibi davranmaları ikiyüzlü siyasetin kara tablosudur. Devletin zirvesindeki isimler için hazırlanan davetiyelerdeki ‘Agamemnon Salonu' ifadelerini de ayrıca hatırlatırız” denildi.

“'AGAMEMNON' İSMİNİ TAŞIYAN VALİLİĞE BAĞLI TESİSLER FAALİYET GÖSTERİYOR”

Söz konusu yüzer iskelenin Tunç Soyer döneminde yaptırılmadığının, ‘Agamemnon' isminin de kendisi tarafından verilmediğinin altının çizildiği açıklamada, “Bununla birlikte halen İzmir'de Agamemnon ismini taşıyan İzmir Valiliği'ne bağlı tesislerin faaliyet gösterdiği ise bilinmektedir.

Öte yandan tarihçesi M.Ö 1200'lü yıllara dayanan mitolojik hikayeler üzerinden komplo teorileri üretmenin komikliğini ise kamuoyunun takdirine bırakmanın en doğrusu olacağı kanaatindeyiz” ifadeleri yer aldı.

AGAMEMNON KİMDİR?

Agamemnon; Yunan mitolojisinde Miken Kralı, Sparta Kralı Menelaos'un büyük kardeşi, orduları Truva (Troya) savaşına götüren kumandan. Atreus ve Aerope'nin oğludur.