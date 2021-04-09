İzmir’de eğitim uçağı düştü

Milli Savunma Bakanlığı düşen uçaktan iki pilotun sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

MSB’nin açıklaması şu şekilde; İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.

HAVA KUVVETLERİ’NDE ADAY PİLOTLARA İLK UÇUŞ EĞİTİMİ VERİLEN UÇAK

İzmir Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı, Hava Kuvvetleri’nde pilot adayı subayların ilk uçuş eğitimi aldıkları birlik. Düşen KT-1 uçağı da aday pilotların ilk uçuş eğitimine başladıkları uçaklar. KT-1’de başarılı olan adaylar jet eğitimine alınıyor. Önceki gün Konya’da şehit olan Türk Yıldızları’ndan Yüzbaşı Burak Gençcelep de geçtiğimiz Eylül ayına kadar bu birlikte öğretmen pilot olarak görev yapıyordu.