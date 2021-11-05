İzmir’de ihtiyaç sahibi öğrencilere 20 bin mont ve bot desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kara kış destekleri kapsamında, ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerinin bulunduğu okullara bot ve mont dağıtımları başladı. 20 bin mont ve bot İzmir’in 30 ilçesindeki yaklaşık 600 okula ulaştırılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir Büyükşehir Belediyesi kara kış destekleri kapsamında İzmir'in 30 ilçesinde yaklaşık 600 okuldaki ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine 20 bin mont ve bot dağıtımına başladı.

Proje kapsamında İzmir Mesleki Eğitim Merkezi'nden alınan bot ve montların üretiminde kullanılan tüm malzemelerin İzmir esnafından tedarik edildiği belirtildi.

Tekstil ve ayakkabı sektöründeki esnafa 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi için 4 milyon 319 bin 568 liralık destek sağlandığı ifade edildi.

“ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA OLMAYI BİR BORÇ BİLİYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, “Ekonomik krizin derinleştiği şu günlerde aileler çocuklarının temel ihtiyaçlarını ve eğitim masraflarını karşılamakta gittikçe daha da zorlanıyor. Her konuda çocuklarımızın, öğrencilerimizin yanında olmayı bir borç biliyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve birbirimizin elinden tutarak, omuz vererek bu zorlu günlerin üstesinden geleceğiz. İzmir'de her bir yurttaşımızın refahını büyütmek için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz ” dedi.

“KARA KIŞTA HİÇBİR ÖĞRENCİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Sosyal Hizmetler Şube Müdürü olarak görev yapan Volkan Sert de, “30 ilçemizdeki yaklaşık 600 okulumuzda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 20 bin çift bot ve 20 bin mont dağıtımını bu hafta tamamlayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kara kışın yaklaştığı günlerde hiçbir öğrencimizi yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

“EĞİTİM KART DAĞITIMI TAMAMLANDI”

Eğitim yardımları kapsamında yaklaşık 25 bin öğrencinin velileri adına basılmış 140 lira bakiye yüklü Eğitim Kart dağıtımlarını da tamamladıklarını belirten Sert “Bu sayede öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği verdik. İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası ve İzmir Ticaret Odası koordinasyonunda İzmir, Tire, Selçuk, Aliağa, Menemen, Ödemiş, Bergama, Bayındır ve Torbalı ticaret odalarıyla yapılan protokoller ile yaklaşık 200 kırtasiyeci esnafımıza 3 milyon 400 bin liralık destek sağladık” şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 125 milyon liralık kara kış desteği