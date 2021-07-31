İzmir’de kentsel dönüşüm protestosu

Felaketin üstünden dokuz ay geçmesine rağmen konut mağduriyetlerinin giderilmediğini belirten İzmirli depremzedeler meydana çıktı. Açıklamada, yıkılan evlerin yerine yenisinin yapılması için hak sahibi depremzedelerden ortalama 450 bin lira istendiği ifade edildi. Depremzedeler “Bize kentsel dönüşümcü muamelesi yapmayın” derken, yüzde 30 emsal artışı istedi.

GÖKMEN ULU

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119 kişinin ölümüne, 1053 kişi yaralanmasına mal olan, 79 bin konutun hasar gördüğü 6,9 büyüklüğündeki depremin üstünden 9 ay geçti. 30 Ekim 2020'deki felaketten bu yana travmayı atlatamayan depremzedeler konut mağduriyetinin giderilmediğini ifade etti.

“İSTENEN PARALARI ÖDEYECEK GÜCÜMÜZ YOK”

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) temsilcileri Gündoğdu Meydanı'nda protesto gösterisi yaptı. Eylemde, “İzmir depremzedelerini unutma”, “Kulübe değil, evlerimizi istiyoruz”, “Neden sekiz kattan beş kata düştük”, “Emsal artış ve sıfır faizli yirmi yıl vadeli kredi istiyoruz” yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Açıklamada şöyle denildi:

*Bugün yaklaşık 80 bin depremzedenin temsilcileri olarak burada olmamızın sebebi yaraların sarılması konusunda kayda değer bir ilerleme kaydedilememiş olmasıdır.

*Yıkılan evlerimizin yerine yapılacak inşaatlar için en az 450 bin lira gibi hiçbir depremzedenin ödeme gücü olmayan fiyatlar istenmektedir. Gelir seviyesi bin 300 lira ile 4 bin lira arasında ve büyük çoğunluğu emekli olan depremzedelere kentsel dönüşümcü muamelesinin reva görülmesi, sarılmamış yaralarını derinleştirmektedir. Mevcut durumda evini yaptırmak isteyen depremzedenin aylık ödemesi gereken tutar 7 bin 500 lira civarındadır.

“DASK'IN ÖDEMELERİ GÜLÜNÇ MİKTARDA”

*Bununla birlikte proje alanlarında hasar oranına göre ayrım yapılarak oluşturulan farklı ödeme planları, depremzedeler arasında tahammülü zor bir adaletsizliği ortaya çıkarmıştır.

*Benzer şekilde DASK kurumunun depremde zarar gören evleri az, orta ve ağır hasar şeklinde ayırarak, ağır hasarlı bina haricindeki ödemeleri adeta badana boya parası şeklinde çok gülünç miktarlarda gerçekleştirmesi, akıl, mantık ve adalet duygusuna zarar vermiştir.

*Deprem sonrası yapılan yardımlarda çeşitli adaletsizlikler olmuş, esnaflarımız yardım yapılmayarak mağdur edilmiş, zarar gören araçlara sigorta şirketleri tarafından ödeme yapılmamıştır.

*Kıymetli eşyalarını almak için bir saat süre verilenlerin evini taşıdığı kabul edilmiş ve anlamsız bir şekilde eşya yardımı yapılmamıştır.

İZDEDA YÜZDE 30 EMSAL ARTIŞI İSTEDİ

Devletimizin yetkili kurumları ve yerel yönetimlerden;

Sorunumuzun çözümü için en etkili adımlardan birisi olarak İzmir büyükşehir belediyemiz ve değerli meclis üyelerimizin, rant yaratmak için değil mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlamak için yüzde 30 emsal artışı kararı almasını,

Kentsel dönüşümcü değil deprem mağduru olduğumuz göz önünde bulundurularak 2 yıl ödemesiz 18 yıl geri ödemeli 20 yıllık sıfır faizli depremzede desteği maksatlı bir kredi oluşturulmasını,

Proje alanı dışındaki depremzedelerin müteahhit ödemeleri için ağır, orta ve az hasar ayrımı yapılmaksızın yerel yönetimler ve devletimiz tarafından seyyanen, 50 bin lira tutarında yardım yapılmasını,

Devletimizin proje alanları içinde aynı yaklaşımı benimsemeyerek yapılan konutların ödeme koşullarının eşit düzeye getirilmesini,

Bu bağlamda 2 yıl ödemesiz 18 yıl geri ödemeli 20 yıllık sıfır faizli maliyetin yüzde 50 sinin ödeneceği kredi imkanının herkes için uygulanmasını,

Proje alanı içinde 7269 sayılı kanun esasına göre yıkılan ağır hasarlı binaların aynı zamanda 6306 sayılı kanundan ve rezerv alandan yararlandırılmalarını,

Aynı ilçede birden fazla evi olanların hak sahipliğinin elinden alınması şeklindeki adaletsiz uygulamanın yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.