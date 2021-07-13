Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrenci alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 12 Temmuz-08 Ağustos 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinde yer alan “2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiştir.

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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