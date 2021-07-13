Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrenci alıyor

Jandarma Genel Komutanlığının Muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması maksadıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci temin edilecek.

Güncellenme: 13:15, 13/07/2021
HaberlerGündem
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrenci alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 12 Temmuz-08 Ağustos 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinde yer alan “2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiştir.

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

e-devlet internet öğrenci Sahil Güvenlik Akademisi