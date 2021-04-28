Jeotermal borusu patladı, ‘Dışarı çıkmayın’ uyarısı yapıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinin Park Mahallesi'nde, evlerin 50 metre yakınına açılan jeotermal kuyusunda bugün öğlen saatlerinde patlama yaşandı. Yaklaşık 25 metre yüksekliğe çıkan 160 derece sıcaklıktaki jeotermal akışkan ve zehirli buhar mahallede panik ve korkuya neden olurken, jeotermal firması mahalle sakinlerine “Evlerinizden dışarı çıkmayın tehlike var” uyarısı yaptı.

“BİZE YAŞAM HAKKI TANINMIYOR”

Bugün öğlen saatlerinde meydana gelen patlamanın soğutma yapılmadan kuyunun açılmasından kaynaklandığını iddia eden Park Mahalle sakinleri, “Sıcak suyu durdurmak için çalışıyorlar, ama durduramıyorlar. Sonunda bir kepçeyle üzerine toprak döktüler. Yasalara göre yerleşim yerine 750 metre uzaklıkta olması gerekirken yaşam alanlarımızın dibine, bahçelerimizin içine tüm uyarılarımız ve karşı çıkmalarımıza rağmen kuyu açıyorlar, patlama olunca da bize tehlike var evlerinizden çıkmayın diyorlar. Bize ne bahçelerimizde ne evlerimizde yaşam hakkı tanımıyorlar” diyerek tepkilerini dile getirdi.