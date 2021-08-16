Kabine toplantısı ertelendi

Bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılması beklenen Kabine toplantısı ertelendi. Toplantının yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakanın sahada olmasının nedeniyle ertelendiği öğrenildi.

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Bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılması planlanan Kabine toplantısı ertelendi. Toplantının gündemini orman yangınları, sel felaketleri ve okullarda yüz yüze eğitimin açıklanan tarihte başlayıp başlamayacağı oluşturuyordu. Yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakanın sahada olması gerekçesiyle toplantının ileri bir tarihe alındığı belirtildi.